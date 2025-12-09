Familia sufrió violento robo en su casa en Colina: Los amenazaron con matar a su guagua

Una familia fue víctima de un violento asalto a su vivienda ubicada en el sector de Santa Cecilia de la comuna de Colina, en la zona norte de Santiago, donde fueron agredidos por un grupo de cinco delincuentes, que los amenazó con matar a su guagua y a su hija de 7 años.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando la familia -compuesta por cuatro adultos, una menor de edad y una guagua de siete meses- se encontraba durmiendo.

Los asaltantes ingresaron a la propiedad e intimidaron a todos los residentes con armas de fuego, con la finalidad de sustraer diversas especies desde la casa. Finalmente, los antisociales terminaron robaron dos vehículos de la familia, avaluados en 50 millones de pesos.

Apuntaron a guagua de siete meses

El jefe hogar, padre de la familia, fue quien recibió la peor parte de la agresión al ser golpeado con la empuñadura de una pistola, que lo dejó ensangrentado.

Sin embargo, la violencia escaló cuando los delincuentes dirigieron sus amenazas contra los menores del hogar, quienes amenazaron con asesinar a la bebé y a la pequeña de 7 años: "Había un gallo al lado que me dijo: 'pásame la plata' . Agarró el celular y me dijo 'quédate tranquila, no sé qué'. Y de ahí me dijo, "bájate, nos vamos para allá (al otro dormitorio)", relató una de las afectadas.

"Me llevaron a la pieza de mi hija, donde estaba ella con su marido y su guagua de 7 meses. Nos llevaron para allá, nos hacieron ponernos en el suelo y nos amarraron", agregó.

"Mi hija le dijo que por favor no la amarren a ella porque tiene una guagua de 7 meses. La pescaron y le pasaron la guagua a mi (otra) hija de 7 años, y (a mi hija mayor) la amarraron igual. Después nos dijeron que, si no cooperábamos, iban 'a pitear' a la más chica, que era mi hija de 7 años, y la apuntaban con la pistola en la cabeza", complementó.

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la investigación que, de momento, no registra personas detenidas.