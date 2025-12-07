Tópicos: País | Policial | Robos
Mall en Maipú sufrió segundo asalto en tres días: dos guardias heridos a bala
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Delincuentes armados irrumpieron nuevamente este domingo por la tarde en el MidMall.
Delincuentes armados irrumpieron nuevamente este domingo por la tarde en el MidMall.
Un nuevo asalto sufrió la tarde de este domingo el MidMall ubicado en la comuna capitalina de Maipú.
Según información policial, dos guardias resultaron heridos a bala en medio del atraco.
El hecho ocurrió a sólo tres días de que un grupo de al menos 10 sujetos vestidos con overoles ingresara al centro comercial, el pasado jueves; ilícito en el que sustrajeron perfumes, dinero en efectivo y ropa y, durante su huida, dispararon al aire.
🔴AHORA | Dos guardias resultaron heridos a bala en medio de un nuevo asalto al interior del MidMall de Maipú.@Cooperativa pic.twitter.com/Z0uGkUUXHy— Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) December 7, 2025