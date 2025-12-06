Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Mujer fue detenida tras disparar a asaltantes que hicieron "turbazo" a su casa

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cinco delincuentes irrumpieron en el inmueble, donde la víctima se encontraba junto a su madre.

Carabineros determinó que infringió la Ley de Control de Armas al utilizar una Uzi modificada.

Mujer fue detenida tras disparar a asaltantes que hicieron
 ATON (referencial)

El hecho ocurrió en la comuna de El Bosque.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer de 22 años que fue víctima de un robo con intimidación en su domicilio en la comuna de El Bosque fue detenida tras usar -con el fin de defenderse- un arma semiautomática adaptada para el disparo.

El ilícito fue perpetrado por cinco delincuentes en el pasaje Los Guindos, donde ingresaron al inmueble y atacaron a la joven. Sus gritos despertaron a su madre, que también fue agredida cuando acudió en socorro de su hija. 

Luego, los antisociales escaparon a pie y las víctimas fueron trasladadas a un recinto asistencial.

Sin embargo, la investigación que el OS9 de Carabineros desarrollaba sobre el ilícito determinó que la joven mujer, de iniciales D.K.T.S. y sin antecedentes, abrió fuego en contra de los asaltantes con un arma de fogueo Uzi modificada para disparar.

El antecedente dio paso a que la aludida fuera detenida por infringir la Ley de Control de Armas, por lo que el objeto fue incautado junto a un cargador, una caja para cartuchos y un celular. 

"Esta persona fue puesta a disposición del Ministerio Público", dijo Felipe Cortés, del Departamento del OS9 de Carabineros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada