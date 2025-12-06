Mujer fue detenida tras disparar a asaltantes que hicieron "turbazo" a su casa

Una mujer de 22 años que fue víctima de un robo con intimidación en su domicilio en la comuna de El Bosque fue detenida tras usar -con el fin de defenderse- un arma semiautomática adaptada para el disparo.

El ilícito fue perpetrado por cinco delincuentes en el pasaje Los Guindos, donde ingresaron al inmueble y atacaron a la joven. Sus gritos despertaron a su madre, que también fue agredida cuando acudió en socorro de su hija.

Luego, los antisociales escaparon a pie y las víctimas fueron trasladadas a un recinto asistencial.

Sin embargo, la investigación que el OS9 de Carabineros desarrollaba sobre el ilícito determinó que la joven mujer, de iniciales D.K.T.S. y sin antecedentes, abrió fuego en contra de los asaltantes con un arma de fogueo Uzi modificada para disparar.

El antecedente dio paso a que la aludida fuera detenida por infringir la Ley de Control de Armas, por lo que el objeto fue incautado junto a un cargador, una caja para cartuchos y un celular.

"Esta persona fue puesta a disposición del Ministerio Público", dijo Felipe Cortés, del Departamento del OS9 de Carabineros.