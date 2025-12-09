Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago22.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Violento robo en terminal Los Héroes: Trabajadoras fueron mechoneadas y lanzadas al suelo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Tres delincuentes agredieron a dos mujeres para obligarlas a abrir una caja fuerte ubicada en las oficinas del recinto.

Finalmente, huyeron con 4 millones de pesos y también con pertenencias de las víctimas.

Violento robo en terminal Los Héroes: Trabajadoras fueron mechoneadas y lanzadas al suelo
 ATON (archivo)

Carabineros está en busca del paradero de los asaltantes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos trabajadoras del terminal de buses Los Héroes en la Alameda fueron agredidas por tres violentos delincuentes, cuyo objetivo era robar una caja fuerte del recinto este martes.

Según los primeros antecedentes, los encapuchados ingresaron en las oficinas administrativas esta mañana, e inmediatamente amenazaron con armas a las mujeres para obligarlas a abrir la mentada caja de seguridad.

Con ese fin, las tiraron del pelo y las empujaron al suelo, hasta que cedieron y abrieron la bóveda, permitiéndoles huir del lugar con unos 4 millones de pesos en efectivo.

"De forma violenta, les tiran el pelo y las tiran al piso, para luego sustraer dinero en efectivo desde una caja fuerte, y también desde un sobre que había en un escritorio, avaluado en aproximadamente 4 millones de pesos", precisó el capitán de Carabineros Manuel Salazar.

Los delincuentes también se hicieron con las pertenencias de las trabajadoras antes de escapar.

Ambas denunciaron el atraco en la Tercera Comisaría de Carabineros, cuyo personal trabaja para dar con el paradero de los asaltantes, que igualmente portaban armas blancas, de acuerdo con el oficial Salazar.

Pese al actuar agresivo de los ladrones, las afectadas no presentan lesiones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada