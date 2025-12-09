Violento robo en terminal Los Héroes: Trabajadoras fueron mechoneadas y lanzadas al suelo

Dos trabajadoras del terminal de buses Los Héroes en la Alameda fueron agredidas por tres violentos delincuentes, cuyo objetivo era robar una caja fuerte del recinto este martes.

Según los primeros antecedentes, los encapuchados ingresaron en las oficinas administrativas esta mañana, e inmediatamente amenazaron con armas a las mujeres para obligarlas a abrir la mentada caja de seguridad.

Con ese fin, las tiraron del pelo y las empujaron al suelo, hasta que cedieron y abrieron la bóveda, permitiéndoles huir del lugar con unos 4 millones de pesos en efectivo.

"De forma violenta, les tiran el pelo y las tiran al piso, para luego sustraer dinero en efectivo desde una caja fuerte, y también desde un sobre que había en un escritorio, avaluado en aproximadamente 4 millones de pesos", precisó el capitán de Carabineros Manuel Salazar.

Los delincuentes también se hicieron con las pertenencias de las trabajadoras antes de escapar.

Ambas denunciaron el atraco en la Tercera Comisaría de Carabineros, cuyo personal trabaja para dar con el paradero de los asaltantes, que igualmente portaban armas blancas, de acuerdo con el oficial Salazar.

Pese al actuar agresivo de los ladrones, las afectadas no presentan lesiones.