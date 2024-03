San Bernardo: Hombre murió de un disparo en medio de operativo de Carabineros

Un hombre murió producto de un disparo y otro resultó herido este jueves en medio de un procedimiento policial a cargo del OS-7 de Carabineros en la población El Manzano, en la capitalina comuna de San Bernardo.

Según información preliminar, ambos sujetos intimidaron al personal policial con armas de fuego, por lo que Carabineros hizo uso de su arma de servicio para contrarrestar la situación.

El general Juan Muñoz de la policía uniformada detalló que uno de los disparos "impactó a uno de los individuos y posteriormente el otro se dio a la fuga del sector. Se produce un operativo rápido y, finalmente, se da con la detención de uno de ellos y, al regreso, posteriormente se encuentran con (el) lesionado".

"Esto está en desarrollo, está en manos de Fiscalía, no puedo ahondar más", informó el oficial, quien reiteró que "nuestro personal -dentro de este procedimiento- hizo (solo) un disparo, será motivo de investigación".

"Carabineros hace uso de un disparo y se está indagando el motivo de que la otra persona tenga también un impacto balístico", precisó el funcionario.

"UN SOLO DISPARO ESCUCHÉ"

En los alrededores del lugar se realizaba una feria libre, donde las personas que estaban presentes corrieron despavoridas al escuchar el disparo.

"Lo que yo me informé, porque yo estaba trabajando ahí en la esquina, estaba vendiendo cositas así y me informé. Dijeron que habían matado a un haitiano, le habían pegado un balazo. Un solo disparo escuché yo, no sé, porque yo vi que arrancó la gente nomás", relató uno de los testigos a Cooperativa.

Consultado por el origen del disparo, el testigo expresó que "dicen que fue Carabineros, parece".

Respecto a la persona que se encuentra herida, fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde permanece internada con riesgo vital.