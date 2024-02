Gobierno confirmó "avances significativos" en investigación por secuestro de exmilitar venezolano

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que hay "avances significativos" en la indagatoria por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, pero enfatizó en el carácter secreto de la misma.

"El hecho de que no se sepa nada no quiere decir que no pase nada", indicó esta mañana la secretaria de Estado en entrevista con T13, sobre el estado de la investigación que lleva la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

La secretaria de Estado recalcó que "aquí hay un esfuerzo investigativo muy amplio, reforzado (...) adicionalmente y eso significa que tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, con apoyo de las policías, con apoyo también del resguardo de las fronteras y con apoyo también de lo que ha sido la gestión de Gobierno (...) está puesto en que esto se esclarezca".

Por ello, Tohá enfatizó en la importancia de que la causa se mantenga secreta, debido a que por "la naturaleza de la investigación, es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la información. Cada vez que nosotros diéramos el paso de filtrar avances de la investigación, lo que estaríamos haciendo es favorecer a los secuestradores y poner en una condición de vulneración a la víctima".

"En estas cosas no puede haber transparencia (...) por el bien de la víctima", añadió la ministra quien admitió que "hay avances" en la investigación, pero que no puede informar si hay contacto con los secuestradores.

"Yo creo que los avances son significativos, pero creo que no hay que calificarlos demasiado. Hay avances y hay que dejar a la Fiscalía trabajar", declaró.

También se refirió a la publicación del medio venezolano La Razón", opositor al régimen de Nicolás Maduro, que planteó una supuesta complicidad de Chile para permitir el secuestro del exmilitar.

Sobre este punto, Tohá remarcó que "el esfuerzo que ha hecho Chile por tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado, no para hacer persecuciones políticas, así de simple. Está totalmente fuera de los planes de este Gobierno, de la tradición de Chile y del foco de los instrumentos de colaboración policial".

"Nadie ha preguntado, nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como era el caso del señor Ojeda", reparó.

HIPÓTESIS

Tohá enfatizó que "sería gravísimo" y "sin precedentes" que se confirmara la hipótesis del secuestro por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La ministra añadió que "sería una situación sin precedentes de la mayor gravedad, inaudita respecto a lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos. Lo tomaríamos realmente como que estamos en otra situación, si se diera ese caso".

Sin embargo, sostuvo, "las personas tienden, cuando piensan en este caso, a pensar en esa posibilidad, no ven otras, porque respecto de las otras se ha cumplido el secreto de la investigación, nadie ha salido a hacer hipótesis y conjeturas, pero hay, por supuesto, muchas otras posibilidades bastante más plausibles, que no serían tan extraordinarias, no significarían realmente un mundo distinto, tan distinto del que conocemos, que también se están investigando seriamente".

"Todas (las hipótesis) se están investigando seriamente y para cada una de ellas hay instrumentos distintos, en algunas sirven más o son más importantes los contactos internacionales, el tema de la frontera, en otras son otros los elementos centrales, en todas ellas se está trabajando arduamente y tenemos la convicción de que el trabajo que ha hecho la Fiscalía ha estado realmente con todo el apoyo necesario y que ha logrado avance", finalizó.

"PROTEGER LA VIDA"

Más tarde, el subscretario de Interior, Manuel Monsalve, remarcó la importancia de que la investigación se mantenga bajo secreto, porque "en el caso particular de delitos de esta naturaleza, puntualmente los secuestros, tiene como objetivo proteger la vida de las personas que están involucradas, o eventualmente son víctimas del delito, y segundo lugar, lograr el objetivo principal que es encontrar al a víctima. Y por lo tanto, el Gobierno va a ser muy respetuoso de la investigación".

El subsecretario además confirmó que pidieron un equipo especial para este caso que trabaje 24-7. "Tuvimos una reunión con el alto mando de la PDI, particularmente con el director general, justamente para pedir que tuviera un equipo de dedicación 24 horas y que contara con todos los recursos que se requería para llevar adelante la investigación", explicó.