Patente adulterada: Detallan situación de vehículo involucrado en secuestro de exmilitar venezolano

El secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido la madrugada del miércoles en su departamento de la comuna de Independencia, sigue en indagación y por el momento sin resultados positivos en cuanto a dar con su paradero.

Debido a la dificultad del caso, son varias las aristas de investigación, una de ellas es la ruta de al menos 10 vehículos que transitaron por Costanera Norte durante la madrugada del crimen.

En el caso del Nissan Versa donde fue llevado Ojeda, encontrado abandonado en la Autopista Central, se informó hace un par de días que su patente aparece registrada a nombre de una funcionaria pública de iniciales M.H., cuyo exmarido, Francisco Parraguez, es expresidente de Izquierda Ciudadana.

Aunque las indagaciones confirmaron que el vehículo de la aludida estaba en su domicilio, por lo que se trata de una patente clonada, el rostro y nombre de Parraguez -quien descartó alguna vinculación con el caso- han sido viralizados en redes sociales los últimos días, recibiendo diversos ataques.

"La única información es que fue la Policía de Investigaciones al departamento a verificar la existencia del vehículo, que estaba con su patente, que correspondía al número de chasis y el número de motor. En paralelo, mi expareja fue a la comisaría más cercana, puso una denuncia por clonación de patente, la cual ya está siendo tramitada en la fiscalía correspondiente, esa es la única información que tenemos", comentó el afectado a Cooperativa.

En esta línea, aseguró que son "tan víctimas como el teniente coronel" secuestrando, siendo un delito grave y que "lamentamos profundamente, pero aquí efectivamente se nos ha metido en un tema que no corresponde".

Parraguez, quien es abogado de profesión, indicó que se querellará contra el periodista del primer medio de comunicación que lo vinculó con el caso.

SENADORES PIDEN "CAUTELA"

Desde el Congreso, el senador socialista José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, llamó a esperar los resultados de la investigación y ser cautelosos con las teorías que se levantan.

"Hasta este momento estamos hablando de historias y de conjeturas, no existe ningún antecedente sólido. Se sabe que un ciudadano venezolano, que sería un teniente -no es un cargo muy alto- de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que habría huido a Chile, que aquí pidió asilo", detalló el parlamentario.

De todas maneras, advirtió que "no sabemos ni qué es lo que hacía acá, ni cuál era su vínculo, ni mucho menos quiénes pueden haber querido secuestrarlo. Entonces, mientras no tengamos antecedentes, no sigamos forjando historias, no sigamos haciendo declaraciones políticas rimbombantes".

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) acusó de aprovechamiento político a los diputados del Partido Republicano que, en medio del escándalo por este secuestro, pidieron iniciar el año legislativo antes de tiempo para revisar este tema.

"Me parece que se ha generado un ambiente de un verdadero festín político y cada uno sacando cálculos electorales de un tema tan sensible como son los secuestros. Aquí hay que esperar que las autoridades competentes -Fiscalía, policías y Gobierno- investiguen y nos mantengan informados de una situación que para los chilenos es una amenaza porque los secuestros están a la orden del día", puntualizó el senador.