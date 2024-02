Siete falsos carabineros asaltaron la casa de un comerciante en Puente Alto

Un grupo de siete asaltantes se hizo pasar por funcionarios de Carabineros con el fin de robar una casa este lunes en la comuna capitalina de Puente Alto.

Según información policial, los afectados corresponden a la familia de un comerciante que maneja un reconocido local en Barrio Franklin -el "Rey del Lomito"-, quien llevaba consigo los ingresos de su negocio camino de vuelta a su hogar, a eso de las 5:30 horas.

Posteriormente, los antisociales -quienes estaban vestidos con chalecos antibalas, cascos y linternas-, irrumpieron en la vivienda y retuvieron en su interior a las víctimas, abordando y reduciendo violentamente a la madre.

Tras esto, el hijo de la familia golpeó a uno de los asaltantes y se escapó por el techo de la casa, con el fin de pedir ayuda a los vecinos del sector.

"A mi madre la tenían agarrada entre tres, pidiéndole plata y joyas. Yo le decía '¿qué plata?', si aquí lo único que hay es esto (el dinero de lo recaudado), no hay más. Entonces, igual es impactante: no estás seguro en tu casa, no estás seguro en la calle, no estás seguro en el local... ¿dónde puedes estarlo?", relató uno de los afectados.

"Tengo un cobertizo en mi casa, entonces arranqué por el techo. Salté y escapé al techo de mi vecino, y ahí en todo momento un hombre me gritaba 'párate, te voy a disparar'. Cuando salí arrancando por la ventana, (grité) 'Carabineros, Carabineros' y el huevón le dice (a otro hombre) 'mata a ese huevón, que se va a arrancar'", agregó.

Luego del suceso, los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo, tres televisores, dos computadores y joyas. El botín fue avaluado en cuatro millones de pesos.

Sin embargo, ninguno de los implementos usados por los sujetos eran parecidos a los que usan los funcionarios policiales.

Las autoridades se mantienen investigando el caso.