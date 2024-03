Adulto mayor murió desangrado al amputarse un testículo

Un adulto mayor murió tras la amputación de un testículo, en un hecho ocurrido en su domicilio la noche del miércoles en la comuna capitalina de Cerrillos.

Tras recibir una alerta, personal de Carabineros concurrió hasta el inmueble de la víctima, de 74 años, encontrándolo tendido en el suelo del antejardín mientras sangraba abundantemente producto de una herida cortante con extirpación de zona testicular.

Inmediatamente, el sujeto, identificado con las iniciales M.V.R., fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde se constató su fallecimiento en horas de la madrugada.

Personal policial efectuó una revisión en el domicilio, sin embargo, no encontró indicios de armas, por lo que, hasta el momento, no habría participación de terceros y no se descarta que se trate de una herida autoinferida.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que instruyó que la Policía de Investigaciones (PDI) se haga cargo de las diligencias para dar con la causa del hecho.