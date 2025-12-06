Víctima inocente: transeúnte recibió disparo tras altercado a balazos en pleno centro de Santiago

Un hombre fue baleado este sábado en pleno centro de Santiago, luego que otras dos personas tuvieran un altercado que terminó a disparos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas, cuando la víctima caminaba por Eleuterio Ramírez con San Isidro.

"Hubo un altercado entre dos personas que finalizó con un disparo, que le llegó a este transeúnte que iba caminando por el sector, lesionándolo en su muslo izquierdo", dijo el comandante Mauricio Meneses, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros.

La víctima fue atendida por personal del SAMU y trasladada hasta la exPosta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a Carabineros para realizar diligencias y esclarecer el hecho, mientras que el comandante Meneses señaló que "hay evidencia balística y se desarrollará el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras del lugar".