Agenda de seguridad y trámite final de ley corta de isapres marcarán la pauta del Congreso esta semana

El Congreso Nacional inicia este lunes una nueva semana cuya pauta seguirá marcada por la agenda de seguridad, acelerada tras el crimen de tres carabineros en Cañete, y la tramitación final de la ley corta de isapres, contrarreloj ya que debe ser despachada antes de que el 12 de mayo venza el plazo para implementar el "supremazo" por la tabla de factores.

El Senado iniciará, en segundo trámite, el debate de las reglas de uso de la fuerza (RUF) y la creación del Ministerio de Seguridad Pública, sendos proyectos que fueron despachados por la Cámara de Diputadas y Diputados el viernes por la noche.

En este nuevo paso, respecto a la segunda iniciativa, deberán quedar establecidas las funciones del Ministerio del Interior, dado que la propuesta implica quitarle su rol actual sobre la seguridad ciudadana.

En tanto, el Gobierno intentará reponer que el nuevo Ministerio de Seguridad tenga Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi), disposición que fue rechazada por la oposición en el primer trámite en la Cámara Baja.

En apoyo a la postura de La Moneda, el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, planteó que "las regiones necesitan atender sus propias particularidades, y en ese contexto nadie mejor que alguien de la región para poder efectivamente generar las prioridades regionales, dentro de un marco de prioridades nacionales; creo que debe haber alguien responsable del Ministerio de Seguridad en las regiones".

También dijo que espera que la ley pueda ser una realidad prontamente, puesto que "un ministerio especializado sin duda que va a ser una solución estructural de aquí para adelante. Ahora hay que procurar sacarlo cuanto antes, ojalá sea este (período) y no tengamos que esperar dos años más para que el otro lo implemente".

COMISIÓN MIXTA ESPERA INDICACIONES

El Gobierno propuso en mayo del año pasado la ley corta de isapres como una forma de viabilizar la implementación del fallo de la Corte Suprema -del 30 de noviembre del 2022- que ordena a las aseguradoras privadas implementar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud y restituir a sus usuarios las cotizaciones cobradas en exceso por concepto de las tablas diferenciadas que seguían aplicando desde el 1 de abril del 2020, pese a que la circular del regulador entró en vigencia en esa fecha.

El máximo tribunal dio un plazo de seis meses para que la Superintendencia determinar el mecanismo para aplicar el fallo, y luego otorgó dos prórrogas, la última de las cuales vence el próximo domingo 12 de mayo.

Mientras tanto, la ley corta aún se debate en el Congreso, ahora en su trámite final en la comisión mixta, que deberá subsanar las discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado: en la instancia aguardan que el Ejecutivo ingrese este lunes las indicaciones finales, en medio de las continuas diferencias con la oposición, que volvieron a acentuarse luego de que el viernes la Superintendencia recalculó al alza el monto adeudado por las isapres: los 1.400 millones de dólares informados originalmente pasaron a 1.589 millones de la divisa estadounidense (1,4 billones de pesos) al 31 de diciembre del 2023.

En el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) anticipó que "la ley corta que se votará esta semana tiene un pronóstico aún incierto, porque las diferencias entre las dos cámaras fueron muy grandes, recién el Poder Ejecutivo va a ingresar sus indicaciones, y al menos en dos grandes temas hay diferencias profundas: cuál es el monto de la deuda y el plan de devolución, y cuál es el reajuste y los topes de reajuste que puede haber este año".

En la derecha, el diputado Daniel Lilayú (UDI) criticó que "nueve días antes de que se termine el plazo, el Gobierno nos comunica que ya la deuda no son 1.200 millones de dólares (Nota del Editor: la cifra original rondaba los 1.400 millones), son 1.500 millones de dólares".

En ese escenario, aseguró que "ya dos isapres probablemente van a quebrar en los próximos meses, y la catástrofe en salud es inevitable", por lo que advirtió: "Lamentablemente no me hago muchas expectativas, y creo que (la ley) no va a contar con mi voto para ser cómplice de una catástrofe sanitaria que se va a avecinar en nuestro país".

REFORMA AL SISTEMA DE INTELIGENCIA

En paralelo, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja continuará este lunes la revisión de la ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, propuesta ingresada a fines de 2018 durante el Gobierno anterior, de Sebastián Piñera, y a la que el actual Ejecutivo de Gabriel Boric le dio urgencia y le volvió a formular indicaciones la semana pasada.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), presidente de la instancia, comentó que "el problema que hemos tenido es que se han puesto y se han retirado indicaciones porque no han logrado llegar a un consenso para poder seguir avanzando".

"A partir del lunes, vamos a comenzar a discutir el tema con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La voluntad nuestra es agilizar el proceso debido a que este proyecto lleva más de seis años en la Cámara de Diputados", apuntó.

Su par Jorge Brito (RD), oficialista, cuestionó que desde "hace a lo menos diez meses estamos con las indicaciones presentadas en la Comisión de Defensa y la oposición no nos ha permitido despachar la reforma", y también que "la tramitación ha sido errática por las diferentes indicaciones que ha ingresado y retirado el Ministerio del Interior".

Sin embargo, "esperamos que durante toda la jornada del lunes y toda la del martes, logremos despachar esto a Sala", manifestó.