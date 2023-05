Cuenta Pública: Diputado Araya afirma que aún no es momento de hablar del legado de Boric

Este jueves se llevará a cabo la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric y desde la oposición plantearon la necesidad de repasar el estado actual del país en materia de seguridad ciudadana y desde el oficialismo recalcaron que no es momento de hablar de "legados".

El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, puntualizó que "lo fundamental" es que el Mandatario tenga un espacio para "comunicar adecuadamente los que son éxitos y logros del Gobierno durante el primer año".

Mientras que en materia de seguridad, Araya recordó que "hoy día hay un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que no teníamos una política nacional contra el crimen organizado; que no teníamos un plan Calle sin Violencia; que no existían recursos a disposición de Carabineros, la PDI y de Gendarmería", por lo que a su juicio "han habido avances sustanciales y es importante que el Presidente lo diga de manera clara, directa y sencilla, con ejemplos que la ciudadanía desde Arica a Punta Arenas pueda comprender".

El fin de semana la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el concepto de "legado" que dejará el gobierno del Presidente Boric, palabra empleada que ha sido criticada por distintos sectores políticos. "Es que todavía quedan más legados, pero eso no quiere decir que podamos desconocer que ya en este año y dos meses el Presidente Gabriel Boric ha podido forjar varios legados para el país", dijo en Canal 13 la secretaria de Estado.

"Creo que a la ciudadanía el tema del legado hoy día no le hace sentido, creo que además es como una renuncia anticipada empezar a decir y empiezo a preparar mi despedida", afirmó el diputado Araya.

SEGURIDAD: RN PIDE MAYOR RAPIDEZ EN LA LEGISLACIÓN

El diputado Andrés Longton (RN) recordó que "nosotros como Renovación Nacional presentamos 100 medidas en materia de seguridad, nosotros le pedimos al Gobierno que priorice algunas de las 100 medidas; tenemos 63 proyectos que no han avanzado nada, entre ellos, la ley antiterrorista que la ministra Tohá señaló que iban a presentar un proyecto en el segundo semestre, esperemos que esté dentro de las prioridades".

"Muy pocas se han cumplido y las que se han cumplido han sido por impulso de este Congreso, no ha sido por impulso del Gobierno. Entonces lo que nosotros le decimos al Gobierno: en vez de andar presentado proyectos de ley... bueno, presenten indicaciones", recalcó el parlamentario de Chile Vamos.

En esta línea, la bancada de RN elaboró un semáforo para graficar con rojo los nulos avances en materia de seguridad, en verde los logros y en amarillos los lentos avances de estas 100 medidas propuestas.