Gobierno descarta "temor" de retraso legislativo por acusaciones constitucionales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó este viernes que haya "temor" en el Ejecutivo ante un posible retraso legislativo producto de la serie de acusaciones constitucionales que se irán ingresando tras las Fiestas Patrias.

Hasta el momento, son cuatro los libelos anunciados por diferentes bancadas en contra de cuatro ministros de la Corte Suprema a raíz de las aristas que se han ido revelando en el bullado "caso audios".

Consultada ante un posible entorpecimiento del intenso trabajo legislativo que se espera tras las festividades, Tohá respondió que: "No, en el Ejecutivo no tenemos temor, nos ocupamos de estas cosas y cuando suceden buscamos las mejores coordinaciones con el Parlamento para sacar adelante el trabajo, que es nuestra obligación".

"Si se asume la definición de ir adelante con acusaciones, eso no se puede hacer a costa de otras responsabilidades. Esto es todo materia en la que hay que organizarse, coordinarse, encontrar las fórmulas, pero no puede ser esa la consecuencia de una acusación constitucional, que se dejen de lado otros temas que son importantes para la ciudadanía y no me cabe duda que los parlamentarios comparten este criterio", explicó.

Diputado Aedo emplaza a ministros

Ayer, el ministro de Justicia, Luis Cordero, activó una tensión al reconocer preocupación por el ánimo electoral que habría detrás de estas acusaciones constitucionales.

Hoy, en entrevista con Radio Infinita, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, compartió la preocupación de Cordero, apuntando a que cuatro acusaciones constitucionales requieren de fundamentos precisos y de una alta complejidad.

A raíz de lo anterior, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), emplazó la postura de ambos secretarios de Estado: "Quiero hacer un llamado a los ministros del Gobierno del Presidente Boric, al ministro Cordero y al ministro Montes, (a) que decidan de qué lado se van a poner, si del lado de quienes vamos a enfrentar esta corrupción y vamos a salvar la democracia en Chile y el Estado de Derecho, o simplemente de los que van a esconder la cabeza frente a la corrupción".

"Yo, por lo menos, ya tengo una decisión. Voy a enfrentar esta crisis y la corrupción. Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo", complementó.

La agenda legislativa

La presentación del fin al CAE; el debate por la eutanasia; la reforma a las pensiones; las modificaciones al sistema de nombramiento en el Poder Judicial son parte de las iniciativas legislativas que están en agenda tras las Fiestas Patrias, las que van a tener que convivir con las cuatro acusaciones constitucionales anunciadas.

Ante dicho escenario, el diputado Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, sostuvo que "tendremos que adecuarnos, a lo mejor tendremos que sesionar más. El trabajo de las comisiones es un trabajo distinto al de la Sala".

"Yo de verdad no veo inconveniente en ejercer un legítimo derecho, además consagrado en la Constitución, como en el caso de las acusaciones constitucionales, y seguir legislando en las diversas materias que son, por cierto, de interés de la nación", indicó el legislador.

En esa misma línea, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, adelantó que "nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Cámara".

"Esperamos, en todo caso, que se pueda realizar una coordinación adecuada, de manera tal que al menos las sesiones de Sala destinadas a aprobar proyectos de ley que son relevantes no se vean perjudicadas", concluyó.