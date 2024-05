Gobierno pide al Congreso pensar en posible fast track para pacto fiscal

El Presidente Gabriel Boric se reunió con las mesas de ambas cámaras del Congreso para abordar la posibilidad de crear un fast track legislativo de pacto fiscal y crecimiento económico, tal como se hizo respecto a una serie de proyectos en materia de seguridad.

El Mandatario, junto a los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Álvaro Elizalde (Segpres), se reunieron en La Moneda con los presidentes de la Cámara y el Senado, Karol Cariola y José García Ruminot, respectivamente, para impulsar un paquete de proyectos tributarios y económicos por la vía rápida en el Congreso.

"Nos parece clave para poder seguir legislando en función no solamente del crecimiento económico, sino que de un crecimiento económico que sea con equidad; un crecimiento económico que también contemple a los trabajadores y trabajadoras en mejores condiciones. Si vamos a crecer, que ese crecimiento sea compartido. Así se lo dijimos también en Enade a las empresarias y empresarios que nos hicieron una convocatoria a legislar en distintas materias como el de permisología, como aquellos elementos que modernizan la evaluación medioambiental", precisó la diputada Cariola.

En esta línea, aseguró que "estamos disponibles para eso, pero siempre y cuando también el crecimiento sea considerando que este crecimiento tiene que ser con equidad y tiene que ser con redistribución de la riqueza".

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que "como Gobierno estamos tramitando proyectos muy relevantes para el futuro económico del país. En particular, en lo que a mí me compete, estamos empujando y acelerando la inversión, el crecimiento. Y un aspecto fundamental en esa materia es avanzar efectivamente el permiso".

El secretario de Estado explicó que el proyecto de permisología "lo aprobamos en general en la Comisión de Economía, lo que es una muy buena noticia. Pero lo que he conversado con todas las bancadas es que necesitamos ir aún más rápido porque el presidente nos puso una meta, y es que tenemos que sacar adelante este proyecto este año porque es muy relevante para el país. Así que esperamos tener la mayor cooperación del legislativo para aquello".

Pese a lo anterior, desde la oposición se han mostrado contrarios a tramitar la posibilidad de aumentar los impuestos para los más ricos.

El diputado Miguel Mellado (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, indicó que "el Gobierno sabe que nosotros no vamos a aprobar un aumento de impuestos para profesionales exitosos, en estos momentos no está para eso. Sí está para incentivar la inversión, la creación de empleo, el crecimiento económico. Ahí debe aprovechar el vuelito que en estos momentos tiene los números de gobierno en forma macro, pero vemos que abajo no está llegando".

"Creo que hay que incentivar de que aquellos permisos que en estos momentos están entrampados en los distintos organismos públicos, que no se cumplen los plazos, estos sean cumplidos ya", cerró.