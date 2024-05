Ley de Inteligencia: Comisión no sesionó por falta de representantes de Interior

La Comisión de Defensa de la Cámara volvió a postergar la revisión del fondo de las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley de inteligencia, debido a que ningún representante del Ejecutivo acudió a la sesión de este lunes.

Sólo concurrió la asesora de Interior Ana Lya Uriarte, quien ya había presentado las mentadas indicaciones la semana pasada, lo cual generó molestia sobre todo entre diputados de oposición de esa instancia, quienes esperan que esto no se repita en la sesión de mañana martes.

"Se me solicitó bajo reglamento que no se sesionara, dado que no estaban presentes ni la ministra (del Interior, Carolina) Tohá ni el subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve", explicó posteriormente el presidente de la comisión, Francisco Undurraga (Evópoli), remarcando que "no se pueden restar personas que hoy tienen la potestad política para representar al Presidente de la República, y desde ese punto de vista, no me quedó otra que dar por terminada la sesión".