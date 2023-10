Presidentes de ambas cámaras advierten "sequía legislativa" del Gobierno

Los presidentes de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), y del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), advirtieron de una "sequía legislativa" del Gobierno y expresaron su preocupación por la lentitud en los avances de la agenda del Ejecutivo, como en la reforma a las pensiones, la salud y el pacto fiscal.

Este miércoles no se leyó la cuenta en la Cámara Baja debido a que no había mensajes que informar en la Sala, es decir, no hubo que dar cuenta de ingreso de proyectos desde el Gobierno o de mociones, algo que catalogan desde la Corporación como una situación inusual, según El Mercurio.

El diputado Cifuentes atribuyó esta situación a la doble sesión que se registró el martes, aunque lamentó que "hay una disminución de los mensajes (del Gobierno), eso está claro, aunque las comisiones tienen mucho trabajo. Eso genera esta idea de que estamos revisando pocos proyectos de ley como efectivamente ha ocurrido esta semana, en que incluso hemos tenido que poner algunas comisiones investigadoras dentro de la tabla. Hay pocos mensajes, eso está claro".

Por su parte, el senador Coloma indicó que "hay una debilidad en materia de proyectos ostensible y eso es preocupante porque hay problemas muy severos en Chile, en materia de seguridad, económica y también medioambiental".

"Me llama la atención que, al parecer, por el tema convenios, hay un efecto de parálisis legislativa. Ojalá que el Gobierno tome conciencia de esto. Falta una agenda de segundo tiempo y no estamos viendo ni una agenda relevante de cómo reactivar al país", fustigó.

Desde los propios parlamentarios coinciden con las autoridades de ambas Cámaras, y el diputado Renzo Trisotti (UDI) lamentó que el Gobierno está "esperando los resultados del plebiscito de diciembre, abandonó su deber de legislar, no tenemos para votar en Sala mensajes del Ejecutivo, hay para ser votados 45 mociones, apenas seis mensajes y nada más".

"Lo que más nos preocupa es una agenda potente en materia proempleo, no es posible una irresponsabilidad de tal magnitud. Con esta muerte legislativa del Ejecutivo, el país seguirá en una caída política, económica y jurídica que será muy difícil de revertir", añadió.

Mientras que desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) analizó que "cuando se ve la parálisis en las grandes reformas, como pacto fiscal y pensiones, y la ausencia o silencio en materia de reforma de salud, desde el Gobierno claramente queda un vacío que debe llenarse con iniciativas que deben ser del Ejecutivo, en primer lugar".

"Porque -continuó-, de lo contrario, todo queda sometido a un abanico de mociones parlamentarias, pero no de la conducción del Gobierno, que debiera tener la tarea de liderazgo en materia legislativa".