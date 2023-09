"Yo estoy viendo hoy día que con este Gobierno no vamos a terminar haciendo nada, avanzando nada; (van a ser) cuatro años perdidos: sin (nueva) Constitución, sin reforma previsional ni tributaria", dijo en El Primer Café el economista Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de Bachelet II. "La verdad es que el escenario más negro es ése y no digamos que está tan alejado de la realidad que no pase nada", enfatizó el académico de la Universidad de Chile: "No veo mucho ánimo de la oposición de avanzar en esto, y la situación de inacción es extremadamente peligrosa, porque les quita credibilidad a las instituciones", añadió. Frente a este complejo panorama, opinó que la administración Boric debe adoptar "un realismo brutal" y analizar qué propuestas tienen posibilidad de ser aprobadas en el Congreso Nacional y cuáles no. En el pacto fiscal, ejemplificó, poner el foco en las leyes contra la evasión y la elusión "debiese ser la primera prioridad", porque para el resto de la reforma el éxito se ve "extremadamente cuesta arriba".

LEER ARTICULO COMPLETO