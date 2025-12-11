Vallejo confía en lograr una "amplia mayoría" para aprobar la sala cuna universal

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, adelantó en Cooperativa que espera que los parlamentarios de Chile Vamos apoyen el proyecto de sala cuna, con el fin de lograr su despacho antes del cambio de mando.

En conversación con Una Nueva Mañana, la ministra dijo que "el proyecto del derecho a Sala Cuna para padres y madres es un proyecto largamente esperado, que ha pasado al menos dos periodos y nosotros esperamos ser el último gobierno en dónde se esté discutiendo esto para que justamente podamos sacarlo y despacharlo y que sea una realidad cuanto antes".

"Las mujeres han sufrido discriminación laboral por solo el hecho de posiblemente ser madres en algún momento, porque se asume que son más costosas, que contratarlas va a significar un costo para el empleador, y nosotros partimos por la base de que hay que terminar con esa discriminación", añadió.

Sobre el avance de la iniciativa, recalcó que "nosotros creemos que va a ser aprobado, efectivamente se han generado cada vez mejores condiciones para su aprobación gracias al trabajo de los ministerios respectivos, particularmente Mujer y Trabajo".

Vallejo planteó que "esperamos que parte de la oposición, con la que en general tenemos más acuerdo, con Chile Vamos, (vote a favor). En la mayoría de los proyectos Republicanos los rechazan. Esperamos que se apruebe con una amplia mayoría, porque esto no debería diferenciarnos en demasía, pero hay que ir viendo si es que la derecha más radical o más dura va a concurrir con su voto".

Finalmente, sobre las negociaciones con Chile Vamos, la ministra sostuvo que "se ha logrado ir acortando las distancias, logrando ciertos acuerdos y consensos".