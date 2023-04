Alessandri pide que Tohá aclare por qué "relativizó" apoyo a carabinero de San Antonio

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al procedimiento policial en San Antonio, donde un carabinero mató a un sujeto que intentó eludir un procedimiento policial, y señaló que "se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo", a lo que el diputado Jorge Alessandri (UDI) respondió que la secretaria de Estado "no hizo bien con esas declaraciones" y llamó a aclararlas.

El hecho se registró la tarde del sábado, cuando el antisocial que fue abatido previamente había atropellado a un funcionario policial. La ministra Tohá, en tanto, dijo que "el proceso del carabinero que disparó, lo va a tener que definir la justicia", añadiendo que siempre "se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona, o una huida".

En esta línea, el diputado Alessandri expresó en El Diario de Cooperativa que fueron "demasiado impresionante esas declaraciones", ya que "si estamos en un país donde una persona, más allá del tremendo prontuario, atropella a un carabinero intencionalmente y el otro carabinero no le puede disparar, aunque sea después, resulta que hay que cerrar el país por fuera e irnos todos a otra parte, porque lo que estaba intentando ese carabinero ya no era evitar el atropello, era que ese antisocial siguiera atropellando quizás a otros controles policiales, quizás a una mamá que iba cruzando con un coche".

"Yo siento que tenía todas las facultades y tenía la obligación de detener, porque si esa persona estaba dispuesta a atropellar a un policía en forma intencional, quizás qué iba a estar dispuesto a hacer 10 minutos después", recalcó

Y continuó: "me impactó mucho que la ministra del Interior relativizara eso, porque estuvimos hablando de estos temas el sábado en La Moneda largamente y me dio una impresión totalmente distinta, de apoyo, me parece que no hizo bien con esas declaraciones y sería bueno que las aclarara", indicó el parlamentario gremialista.

[Audio] #CooperativaContigo General Yáñez declaró "total respaldo institucional y jurídico" a carabinero que mató a delincuente: https://t.co/NMtr8FaChV pic.twitter.com/lLo5ErG8Mu — Cooperativa (@Cooperativa) April 10, 2023

ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Por otra parte, Alessandri se refirió a la posibilidad de implementar un estado de excepción en la Región Metropolitana, como una medida para controlar la inseguridad en la zona: "pueden estar dadas las condiciones, las urgencias, la premura de las personas, pero también hay que ser realistas", dijo, argumentando que las Fuerzas Armadas están actualmente trabajando en las regiones de La Araucanía y el Biobío, como también en la Macrozona Norte, "y además estar en las 52 comunas de la Metropolitana no parece posible logísticamente", puntualizó.

[📻] Diputado Jorge Alessandri (UDI): Yo haría un estado de excepción administrativo, pondría a disposición todas las oficinas del Estado -como el Registro Civil y el Servicio Médico Legal- que entren en un modo de emergencia; creo que sería más efectivo #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 10, 2023

Por lo que señaló que esta medida "no creo que sea efectiva". Pese a lo anterior, planteó la idea de un "estado de excepción administrativo", y explicó que se trata de poner "a disposición todas las oficinas del Estado", como el Registro Civil y el Servicio Médico Legal, para que "el Estado se ponga las pilas, no solamente en Fuerzas Armadas y en presencia en las calles, que las oficinas del Estado entraran en un modo de emergencia".

"Hoy día nuestro Estado va fiscalizando por picoteo, le cuesta mucho coordinarse y conversar, y la burocracia nos termina comiendo", concluyó.