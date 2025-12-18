ANEF: Video de Kast con Milei y su motosierra "confunde y genera animadversión"

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, expresó en Cooperativa que el video que el Presidente electo, José Antonio Kast, hizo con el mandatario argentino Javier Milei y su famosa motosierra, "confunde y genera animadversión".

El registro fue posteado por el libertario en su cuenta de TikTok -en medio del viaje que el fundador de Republicanos hizo a Argentina esta semana- y generó múltiples reacciones políticas que cuestionan si Kast aplicará la misma "motosierra" (es decir, el severo recorte fiscal que efectúa Buenos Aires) en Chile.

En este contexto, el líder de la ANEF expresó que la imagen constituye "un impacto psicológico que no es menor" que podría repercutir en las negociaciones con el futuro Gobierno para reajustar el sueldo del sector público en concordancia con la inflación.

"Lo que uno esperaría de un Presidente de la República, en el caso de nuestro país, es que primero conozca cuál es el estado del arte de este Estado subsidiario, que ya en sí mismo tiene una política fiscal restrictiva", sostuvo Pérez.

"Entonces, eso que aparece con una 'motosierra' o que hay una suerte, digamos, de amenaza de despido o restricción aparte de la que tenemos hoy día, solo confunde y genera también una animadversión", criticó.

"En cada negociación con todos los Gobiernos señalamos que es importante asegurar que la fuente laboral no sea un capricho de un Gobierno de turno y no seamos botín político de quien llega a La Moneda de manera democrática", aseveró el presidente de la ANEF.

¿Por qué la ANEF rechazó el protocolo de acuerdo con el Gobierno?

Pérez también se refirió al protocolo de acuerdo que firmó la Administración Boric con la mesa del sector público para su reajuste salarial -del que la ANEF se restó junto con el Colegio de Profesores-, que incluía un paquete de estabilidad laboral: "Entendemos que va a ser una disputa que no se trata de 'apernarse'", defendió, respecto a dicho ámbito.

"La estabilidad en el empleo es fundamental. No solamente para los funcionarios y funcionarias públicas, sino para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que dependemos de un salario. (El paquete de estabilidad) se trata de reconocer la trayectoria de quienes tenemos la vocación pública de atender mejor a la ciudadanía", subrayó el líder de la ANEF.

Respecto a por qué el gremio rechazó el protocolo, Pérez explicó que "el ofrecimiento que hizo el Gobierno es el mismo IPC acumulado de los últimos 12 meses, es decir, un 3,4%. Y el 3,4% estaba fraccionado en dos momentos: un 2% en diciembre y un 1,4% en el mes de junio del año 2026. Eso es contención parcial de nuestro salario".

"Lo que se dio ahora en este ofrecimiento no es un reajuste, y eso también implica una pérdida salarial en el tiempo. Ya vamos a iniciar 2026, con lo que se va acumulando un IPC que va, obviamente, desmejorando nuestro salario. El piso para una negociación es recuperar el poder adquisitivo y un delta más, y ese delta está asociado generalmente también al crecimiento del país", agregó.