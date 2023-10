A petición UDI, Cámara hará sesión especial para "condenar el estallido delictual" de 2019

La bancada de diputados de la UDI ingresó una solicitud para llevar a cabo una sesión especial en la Cámara Baja a fin de "condenar el estallido delictual ocurrido el 18 de octubre del año 2019", oficio que también fue firmado por otros parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano.

En total fueron 54 las firmas que respaldaron la solicitud gremialista, que corresponden a más de un tercio de la corporación, superando así lo que exige el reglamento de la Cámara, que permite a las bancadas fijar una sesión especial, pero siempre que sea a contar de las 19:30 horas y que no coincida con una franja horaria legislativa, consignó El Mercurio.

La mencionada sesión se llevará a cabo el martes 17 de octubre, un día antes de un nuevo aniversario del inicio de la crisis. La sesión obligará a todos los partidos políticos a tomar postura respecto a lo ocurrido desde el 18 de octubre de 2019, ya que antes de concluir el debate se pondrá en votación una resolución del tenor de la petición: si se condena o no el estallido social.

La situación "se transformó en un intento de golpe de Estado no tradicional, donde parte de la izquierda política de nuestro país no condenó la violencia, lo que se tradujo en quemas coordinadas de estaciones de Metro, de iglesias, saqueo y destrucción de la propiedad privada y pública, seguidas de presentaciones de acusaciones constitucionales para destituir a un Presidente de la República", afirma la solicitud gremialista, en alusión a los dichos de Sebastián Piñera en Argentina y en España, quien durante las últimas semanas ha instalado la referida tesis de "un golpe no tradicional" contra su Gobierno.

"Creemos que estos actos de violencia deben ser condenados por todas las fuerzas políticas del país, por eso solicitamos una sesión especial para que nos informen cuáles son los resultados de las querellas que presentó el Estado en su Gobierno, cómo han llegado las ayudas económicas a los pequeños emprendedores que sufrieron saqueos y quemas y cuál es la visión que el Presidente Boric tiene respecto de la violencia producida el 18 de octubre de 2019", concluyeron parte de los parlamentarios que se sumaron al pedido.