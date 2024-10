Arroyo emplaza a Vivanco tras intento de inhabilitarlo: Que argumente ella y no su abogado

El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PDC), miembro de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional (AC) contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la emplazó a que sea ella quien presente sus argumentos en el Congreso y no su abogado defensor, luego de su intento por inhabilitar a 62 parlamentarios por "vulneración a las normas de imparcialidad".

"No tiene ningún destino. La Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia, por ello no aplican los incidentes de implicancia y de recusaciones. Encuentro poco afortunado los dichos del defensor de la ministra Vivanco, y muy mala estrategia el solicitar que los diputados se inhabiliten", manifestó el legislador.

"Además, se equivoca en decir que todo el mundo político ha emitido opiniones graves. Entonces, creo que lo más razonable es que la propia ministra nos entregue, en vivo y en directo, sus argumentos, pero no a través de una carta o de su defensor", complementó.

La defensa de Vivando argumenta que se ha faltado al debido proceso y niega las acusaciones de tráfico de influencias y otros hechos de corrupción emitidos en su contra. Es por ello que su estrategia jurídica busca inhabilitar a 62 diputados -según argumentó su abogado Juan Carlos Manríquez- por comentarios emitidos en su contra en redes sociales.

Por su parte, la defensa del ministro Sergio Muñoz, quien enfrenta una AC por una supuesta entrega de información privilegiada a su hija, adelantó que solicitarán éste sea desechado de plano y sin entrar al fondo, basándose en "la circunstancia de haberse acusado a dos personas por hechos distintos en un mismo libelo".

Muñoz también asegura que las acusaciones en su contra son falsas al argumentar que "jamás he aconsejado a mi hija no comprar departamento en el proyecto Eco Egaña; jamás le he adelantado decisión o criterio alguno sobre lo que se conoció o iba a resolverse".

En tanto, el ministro Jean Pierre Matus, quien enfrenta una AC por su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, por la entrega de información privilegiada con fines económicos, respondió al libelo argumentando que existe una evidente arbitrariedad y persecución obsesiva e injusta emprendida por algunos legisladores, además de errores en la redacción.

El diputado Christian Moreira (UDI), presidente de la comisión revisora de la AC contra el ministro Matus, detalló el cronograma que sigue en esta instancia: "A partir de este lunes, comienzan los seis días en que se ve el fondo de la acusación".

"A más tardar, el lunes 14, ya tendrían que estar desarrolladas las conclusiones, votación y, de acuerdo a eso, se hace la recomendación a la Sala, la cual va a decidir, de acuerdo a los argumentos tanto de la defensa, como los que pueda tener la parte acusatoria", complementó.

NUEVOS CHATS

En paralelo, este domingo se revelaron nuevos chats entre el ex fiscal Manuel Guerra, quien estuvo acá a cargo de causas por financiamiento ilegal de la política, y el abogado Luis Hermosilla, quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva a raíz del bullado "caso audios".

Según un nuevo reportaje The Clinic, el otrora persecutor entregó información confidencial a Hermosilla sobre la indagatoria de que investigaba al al histórico alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien fue formalizado en 2023 por delitos económicos; y también sobre causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social

Lo anterior vuelve a vincularse con el ministro del Interior -durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Andrés Chadwick.