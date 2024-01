Diputados aprobaron cuestión previa: Se cayó la acusación constitucional contra Montes

La acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), fracasó en la Cámara de Diputadas y Diputados.

⭕️ AHORA: La Cámara acoge la cuestión previa deducida por el Ministro de Vivienda @carlosmontestwt, con 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. La #AcusacionConstitucional se entiende por no interpuesta. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 4, 2024

La Cámara Baja acogió la cuestión previa con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, por lo que acusación constitucional se entiende por no presentada y se cae en dicha instancia.

La cuestión previa apunta a discutir si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución Política señala para su presentación.

El abogado Pablo Ruiz-Tagle invocó la cuestión previa, quien además criticó que "se encuentran toda clase de errores de forma y de fondo, no está paginado, las referencias no llegan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se sabe a quién pertenecen".

"Es una falta de cortesía a la Cámara el haber presentado el libelo en estas condiciones, y a partir de esta presentación inconstitucional, parcial y vaga, y de antecedentes tarjados de tablas copiadas y pegadas, se espera que se deduzcan hechos que sean imputables a la gestión del ministro Carlos Montes", subrayó el jurista.

A su llegada al Congreso, el ministro Montes declaró que "vengo a un momento de la democracia, que son parte de las facultades que tiene el Parlamento, y yo espero que la democracia funcione y funcione bien, y que las decisiones sean adecuadas", remarcando nuevamente que "no voy a renunciar, el Presidente decide".

La acción contra el exsenador socialista contenía cinco capítulos, en los que se le imputaba al titular del Minvu de faltas a la probidad; no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva, el más bullado del escándalo de los convenios que ha implicado principalmente a Seremis del ramo respecto a transferencias de platas públicas hacia fundaciones.