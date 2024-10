FRVS por acusación a Tohá: La derecha más democrática está rehén de Republicanos

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, aseguró que la denominada derecha tradicional, que hoy se suele identificar en las tiendas que integran Chile Vamos, es "rehén" de la actuación del Partido Republicano, que impulsa la acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).

El libelo de Republicanos busca responsabilizar a la jefa de gabinete por el "desbande de la delincuencia" en el país, y hasta ahora cuenta con el apoyo de los diputados de Renovación Nacional y la UDI, mas no de Evópoli.

Torrealba sostuvo en El Primer Café de Cooperativa que la evolución del fenómeno de la criminal ha dejado de manifiesto que "las instituciones que tenemos no dan el ancho", y frente a ello, "en lugar de obstaculizar, la derecha debería estar aceptando esta realidad nueva y colaborando para construir una institucionalidad nueva".

En este marco, advirtió que "un aspecto político innegable es que la derecha más democrática, digamos, está rehén de los Republicanos, porque al parecer renta en términos electorales endurecer los tonos contra el Gobierno, y tratan de capitalizar esta especie de descontento que, suponen, hay en la población sobre el manejo de la criminalidad".

Sin embargo, "en ninguna cabeza cabe hacer responsable a una sola persona de la situación de inseguridad, es completamente absurdo pensar que una sola persona pueda ser la responsable".

Por ello, Torrealba remarcó que Chile Vamos "debe tener mucho cuidado con cómo juega este juego, porque a través de una acusación, para lo que no están los votos (suficientes para que prospere), van a perder pan y pedazo y van a ser desplazados otro poco por esta derecha más extrema".

"LA AGENDA DE SEGURIDAD NO AVANZA"

Pedro Pizarro, uno de los vicepresidentes de RN, apuntó en El Primer Café que la acusación "se tiene que analizar en su mérito, sobre ese punto hay libertad de cada parlamentario", para determinar ""si hay o no hay notable abandono de deberes o las demás causales". No obstante, "eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con todos los argumentos de sustento".

Con todo, criticó que "en seguridad tenemos un tremendo problema, y vemos que la agenda (legislativa) de seguridad no avanza, y que lo que logra avanzar es pese al Gobierno, por un problema de falta de convicción".

"Recordemos que este Gobierno, cuando era oposición (en Piñera II), se oponía a la gran mayoría de las leyes que lograron avanzar con el esfuerzo y empuje de nosotros, la actual oposición. Porque el Gobierno (actual) no tiene convicción para atacar la delincuencia", fustigó.

Evópoli se ha restado de apoyar el libelo. Entre otras razones, por la experiencia que vivieron durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, donde hubo un "mal uso" de este instrumento constitucional por parte de quienes hoy son Gobierno, expuso la timonel Gloria Hutt: "El foco debe estar puesto en sacar adelante las leyes que nos van a permitir resolverlo (el problema de la seguridad)", instó en cambio, apuntando a que en el Congreso Nacional siguen pendiente las reglas del uso de la fuerza de las policías y el sistema nacional de inteligencia.