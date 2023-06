Mellado dice no sentir vergüenza por filtración: "Puede haber un tema ético, pero no infringí la ley"

En medio de una investigación de la Fiscalía, de advertencias sobre la ilegalidad de la acción y de la posibilidad de sanciones y desafuero, el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado descartó este viernes sentir "vergüenza" y haber cometido un delito, después de que anoche, apenas una horas después de decir públicamente que este tipo de acciones eran "lamentables" porque "se quiebran las confianzas", confesara ser el autor de la grabación y filtración de una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric.

La grabación clandestina tuvo lugar el martes, en una cita que sostuvo el Mandatario con 18 parlamentarios de la Macrozona Sur en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

La situación generó rechazo transversal e instaló un manto de sospecha sobre los legisladores que participaron en el encuentro: cuatro oficialistas y 14 de oposición, entre ellos Mellado, diputado RN por el Distrito Nº 23, que incluye a las comunas de Freire, Temuco, Pitrufquén, Loncoche, Carahue, Saavedra, Cholchol, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Cunco, Pucón, Curarrehue, Toltén, Teodoro Schmidt, Villarrica y Gorbea, en La Araucanía.

"He sentido el respaldo del partido, he sentido el respaldo de mis compañeros de bancada y ha sido muy grato que, efectivamente, algunos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero sí respaldan a este diputado", dijo hoy el representante por La Araucanía, en una rueda de prensa en el Congreso, en Valparaíso.

Según Mellado, "el repudio que ha generado es de un 38%. El resto han sido más bien muestras de solidaridad".

"No siento vergüenza. Creo que puede haber sido un tema ético, pero no infringí la ley", aseveró, enfatizando que se va a defender ante la Justicia.

"Voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron. Cuando en lugares públicos entre dos poderes del Estado se conversan cosas que tienen que ver con la Región de La Araucanía, que no son de seguridad nacional, pero sí se comprometen cosas para La Araucanía, nosotros no queremos que nunca más nos mientan. Me parece relevante guardar para recordar", argumentó.

Mellado admitió que se quebraron las confianzas tras el episodio, pero señaló que no se dañan más de lo que ya estaban en la relación entre el Gobierno y la oposición.

En relación a su primera declaración de ayer, donde lamentó públicamente la filtración, el diputado aseguró que no ocultó el hecho de haber sido él quien había grabado el audio, sino que "fui impreciso".

RN CIERRA FILAS CON MELLADO

RN, el partido de Mellado, cerró filas con él. "Nos hemos comunicado con el Gobierno para expresar nuestro pesar por la filtración de la reunión en Cerro Castillo", declaró Francisco Chahuan, presidente de la colectividad.

"Miguel Mellado ha asumido su error disculpándose por ello", añadió el también senador, abogando por que "la gravedad de la situación producida en La Araucanía nos permita no caer en distracciones que nos desvíen del foco fundamental".

"No nos desviemos del fondo, que es el terrorismo en La Araucanía", coincidió la senadora RN Paulina Núñez.

"Porque lo conozco, sé que obró de buena fe. Como par y amigo, estaremos a su lado en ese caminar, porque todos cometemos errores", tuiteó, a su vez, el diputado y secretario general del partido, Diego Schalper.

No nos confundamos: todos, partiendo por el diputado Mellado, tenemos claro que tendrá que responder ante todas las instancias pertinentes. Lo dice él mismo cuando en el comunicado señala que “asume su responsabilidad”. Acompañar en lo humano es complementario a esa afirmación. https://t.co/yQqsrysYuN — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) June 16, 2023

La noche del jueves, en una carta publicada 24 horas después de que estallara el escándalo, Mellado trató de justificarse asegurando que desconocía la prohibición explícita de grabar expresada al inicio de la reunión.

La declaración salió a la luz horas después de que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmara el ingreso el mismo jueves de una denuncia realizada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en contra de quienes resultaran responsables de la filtración.

La Fiscalía recordó, además, que los hechos podrían constituir un delito, sancionado en el artículo 161 del Código Penal y que todos los antecedentes serían derivados a la Unidad Regional Anticorrupción.

Desde el oficialismo, además, han pedido que Mellado abandone la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara Baja, instancia que sesiona de manera secreta.

Al respecto, Mellado sostuvo que renunció a la comisión -vía Whatsapp- a inicios de mayo, pero que oficialmente sigue apareciendo como miembro de la instancia.