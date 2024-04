Mirosevic no descarta que asesor filtrara sesión secreta y pide severidad a futuro

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, con el objetivo de "normalizar" las relaciones bilaterales tras la controversia ocurrida en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside en la Cámara Baja.

La semana pasada, la diplomática estadounidense asistió a la instancia parlamentaria para exponer sobre el Programa Visa Waiver y el estatus de Chile en éste: no está exento del riesgo de ser sacado debido a delitos cometidos por delincuentes chilenos en el país norteamericano. Una parte de la sesión fue declarada secreta, pero luego fue filtrada a la prensa, específicamente al diario digital El Mostrador.

Producto de ello, Meehan suspendió sus exposiciones en la Cámara Baja, y la Corporación presentó una querella "contra todos quienes resulten responsables", por lo que el Ministerio Público deberá investigar la existencia de delito.

"Esta imprudencia, que puede tener un carácter de delito -a mí me parece que sí-, no puede afectar nuestra relación con EE. UU., que es muy importante; el Programa Visa Waiver es muy importante y EE. UU. es un socio comercial significativo. La relación bilateral tiene que ser la mejor, hay que normalizarla", comentó Mirosevic en entrevista con Lo que Queda del Día.

En ese sentido, el otrora presidente de la Cámara Baja subrayó que "tenemos que cuidar el prestigio de Chile, que es exactamente lo contrario que se hizo con esta información que se entregó un medio de comunicación".

El medio que publicó sobre la sesión secreta mencionó que un "parlamentario", sin identificarlo, fue quien dio la declaración. No obstante, a juicio de Mirosevic, "no se puede descartar que algún asesor que estuvo presente en la sesión haya filtrado, porque había 20 personas y no todos eran diputados".

De todas maneras, confirmó que "desde la bancada del Partido Liberal he propuesto una reforma constitucional para que cuando se trate de filtraciones graves de una sesión secreta, ya sea de relaciones exteriores, defensa o inteligencia, puede haber incluso pérdida del escaño", ya que "no podemos comprometer la seguridad nacional y el prestigio de Chile".

La propuesta considera una "sanción intermedia", en el caso de que, "si la filtración no es tan grave y no compromete la seguridad nacional, al menos que se obligue al partido a retirarlo de la comisión (...) junto con las sanciones actuales, que sería que Comisión de Ética tiene que hacer una sanción a la dieta parlamentaria".

"Me encantaría que no fuera necesario; que todos quienes prometimos o juramos, cuando asumimos como diputados, que íbamos a cumplir la Constitución y las leyes, así lo hiciéramos. Pero frente a un escenario donde eso no está pasando, hay que reaccionar con una fórmula que garantice que nadie se atreva a violar este secreto", enfatizó.

Me reuní con la embajadora de EE.UU. @USAmbCL para manifestarle que la relación bilateral de nuestros países es estratégica. Fue una buena reunión de trabajo.



Hay que cuidar el prestigio de Chile y las relaciones exteriores hay que tratarlas con la mayor seriedad. pic.twitter.com/HkMQu9aQ9G — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) April 26, 2024

Productiva reunión con el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores @vladomirosevic para conversar sobre las muchas y sólidas áreas de cooperación entre Estados Unidos y Chile. ¡Avanzamos! pic.twitter.com/qvc8Qovgqj — Bernadette Meehan (@USAmbCL) April 25, 2024

"CORAZÓN" DE REFORMA POLÍTICA DEBE HACERSE CARGO DE "INDISCIPLINA PARLAMENTARIA"

Por otro lado, Mirosevic celebró que "en buena hora" exista un consenso general sobre la necesidad de reformar el sistema político.

Apuntó que "en los países desarrollados, una de las características es que haya acuerdos estables, y eso supone que las democracias tengan partidos políticos fuertes que sean capaces de garantizar esos acuerdos".

En ese marco, planteó que el "corazón" de la reforma debe hacerse cargo de "la indisciplina parlamentaria", puesto que "lo que uno ve en el último tiempo en el Congreso es que hay un excesivo individualismo parlamentario (...) no todos, por supuesto, pero muchos liderazgos están en un proyecto más personal que en un proyecto político".

"Es un problema, porque genera que sea indescifrable saber cómo se van a comportar (...) muchas veces lo que pasa es que los partidos no pueden garantizar que todos sus parlamentarios vayan a votar en una cierta dirección. Tenemos una especie de 'independentismo radical' le está haciendo mal a la política chilena, es un problema serio para la democracia", se explayó.

Frente a ello, "desde el Partido Liberal proponemos que exista la modalidad del voto cerrado por lista, de tal manera que la gente vote por una corriente de opinión, que no sea solo un concurso de personalidad, que no solamente elijamos al candidato que me cae mejor", fórmula que "permitiría, por ejemplo, que si un parlamentario se sale del partido, ya siendo electo, tiene que perder su escaño (...) porque él fue electo en una lista que representaba un proyecto político, no una pura individualidad", concluyó.