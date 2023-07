Nuevo reglamento de la Cámara y "fast track" marcaron la Cuenta Pública del Congreso

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el renunciado líder de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), dieron cuenta de su gestión ante el Congreso pleno este martes, y también en presencia del Presidente Gabriel Boric, como invitado especial en la testera.

Durante su exposición, el diputado oficialista destacó la reciente aprobación del nuevo reglamento de la Corporación que encabezó, el que eleva las sanciones contra parlamentarios agresores.

"Somos una mayoría en este edificio quienes no permitiremos que una minoría ruidosa y rabiosa convierta a nuestro Congreso Nacional en un reality show. Un pilar de nuestra gestión ha sido reponer una ética de la responsabilidad y del respeto. Quien no esté a la altura de la convivencia democrática, será sancionado con hasta la mitad de su sueldo, no podrá liderar las comisiones de trabajo, ni tampoco nos va a representar institucionalmente como Cámara en Chile o en el extranjero", recordó Mirosevic.

En tanto, dada la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, también llamó a cuidar la democracia.

CUENTA PÚBLICA CÁMARA📰| Presidente de la Cámara entregó cuenta pública ante el Congreso Pleno. https://t.co/4uqOhxmbpB — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 4, 2023

Por su parte, el senador Coloma sostuvo que tras el estallido social, el país entró en una "espiral de destrucción, descalificación y violencia" en la cual "la democracia se vio seriamente amenazada", por lo que el Parlamento enfrentó una disyuntiva colosal, mas de todos modos logró viabilizar el proceso constitucional.

En ese sentido, hizo hincapié en las propuestas pendientes del "fast track" legislativo, impulsado al inicio de su gestión: "Nunca antes se había abordado en este Congreso, con tanto interés y dedicación, los temas de seguridad. Pero también lo voy a decir con toda franqueza: transcurrida la primera etapa pudimos haber aprobado o despachado 16 proyectos. Despachados hay cuatro".

"Es una cifra que no basta, y haciéndome responsable de haber impulsado con el alma este esfuerzo, quiero decir que no es una buena señal. El Presidente y el Gobierno tienen un rol insustituible en incorporar las urgencias para que este esfuerzo sea posible. Vamos por el camino correcto, pero hay que apurar el tranco", emplazó el líder de la Cámara Alta.

🔴AHORA | Presidente del Senado, @jacoloma, por Fast Track Legislativo en #CuentaPúblicaCongreso🏛 2023: "Sabíamos que era una agenda ambiciosa, pero también comprendíamos que no podemos ser sino ambiciosos para enfrentar el miedo, la amenaza y la angustia que se ha adueñado de... pic.twitter.com/4PMSTo0g0P — Senado Chile (@Senado_Chile) July 4, 2023

MINISTRA TOHÁ: "HAY QUE PROFUNDIZAR EL ESFUERZO"

Otra de las asistentes a la ceremonia fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien recogió el guante tras lo expuesto por Coloma, estimando que "hemos logrado avanzar mucho; hemos logrado un nivel de aprobación de proyectos que quizá en años anteriores no habíamos visto", al tiempo que admitió que "si queremos cumplir la agenda que comprometimos antes de fin de año, tenemos que profundizar ese esfuerzo".

Una de las iniciativas pendientes del "fast track" es la Ley de Usurpaciones, respecto a la cual la jefa de gabinete reconoció que el consenso logrado en el Senado "abrió paso a otras temáticas en las cuales no había acuerdo, y una de ellas es la legítima defensa permanente, que significa que cualquier particular puede ir con mano propia a pelearse con las personas que están ahí".

"Eso es muy peligroso. Es como un llamado a defenderse solo, que puede traer más violencia. No hemos encontrado un acuerdo todavía", cerró.