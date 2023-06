Partido Republicano anunció acusación constitucional contra la ministra Aguilera

La bancada de diputados del Partido Republicano anunció este lunes que presentarán una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La decisión se debe a que se terminó el ultimátum de 24 horas dado por la colectividad al Minsal, en el que pedían la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

El jefe de la bancada, el diputado Benjamín Moreno confirmó que el libelo será presentado "durante esta semana" y añadió que "lamentamos que el gobierno siga defendiendo lo indefendible. El subsecretario de Redes Asistenciales es un verdadero peligro para el sistema de salud, su permanencia no hace más que poner en riesgo a la población y es por eso que hemos decidido presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud".

El diputado añadió que la acusación "se sustenta en dos cargos: el primero de ellos es una infracción grave al Código Sanitario y el segundo es una infracción a la Constitución Política vigente, el artículo 19 número uno, del derecho a la integridad física y síquica de todas las personas".

El parlamentario precisó que sin importar las medidas que tome el Ejecutivo "ya es tarde" y no retrocederán en la presentación de la acusación constitucional.

Al ser consultada sobre el libelo, la ministra Aguilera respondió que "es parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y nada, prepararse para responder adecuadamente a esa situación. Yo creo que los fundamentos los tienen que dar los que levantan la acusación, me imagino que por el tema de la situación crítica que estamos viviendo y yo esperaría ver los fundamentos que ellos están entregando. Yo estaba en reunión así que no me he enterado".

REUNIÓN CON EXMINISTROS

En la tarde de esta misma jornada, las autoridades de Salud se reunieron con 11 exministros para abordar el trabajo sobre enfermedades en materia respiratoria.

Tras la cita, el exministro Emilio Santelices comentó que "hemos tenido una reunión muy enriquecedora con la ministra y los subsecretarios. Ellos nos han comentado cual es la situación hoy día en relación a la circulación viral, como también de las medidas que se han estado tomando".

"Las autoridades han recogido las sugerencias que les hemos hecho en mérito a nuestra experiencia previa y lo que en conclusión hemos podido recoger es que una vez más el sistema sanitario y quienes hemos tenido responsabilidades, está unido para generar tranquilidad a la población y acopiar todo el conocimiento y experiencia para este propósito", recalcó.