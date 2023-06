Presionada por moción de censura, Catalina Pérez suspendió su participación en mesa de la Cámara

Frente a la moción de censura que había presentado la oposición, la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez suspendió este lunes su participación como vicepresidenta de la mesa de la Cámara Baja, la que de todas formas será renovada en 10 días más.

La ofensiva impulsada por la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tuvo su raíz en el polémico convenio firmado por el ahora exseremi del Minvu por Antofagasta, Carlos Contreras, con una fundación representada por la pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade.

En medio de la controversia, Contreras presentó su renuncia al cargo el fin de semana, la que fue aceptada por el ministro Carlos Montes (PS), quien esta mañana en El Diario de Cooperativa calificó el convenio cuestionado como "un descriterio", y explicó que está a la espera de un informe para conocer en detalle el caso: aunque "irregularidades hasta el momento no tenemos detectadas", planteó que "da la impresión de un conflicto de interés".

Según publicó la semana pasada el Diario de Antofagasta, la exautoridad firmó tres convenios por un total de 426 millones de pesos con la fundación Democracia Viva, con el objeto atender la línea de trabajo de campamentos, cifra que representaría el 6% del presupuesto total asignado a la Seremi del Minvu.

Recién ayer Pérez había salido al paso descartando renunciar a la vicepresidencia de la Cámara y afirmando que ella no cometió "ningún error". Acusó asimismo un aprovechamiento político de la oposición al tratar de "endosarle" a ella -y hacerlo extensivo a la mesa- "responsabilidades de actos de terceros".

Planteamiento que reiteró esta mañana al anunciar ante la prensa su decisión: "Han sido días sumamente duros en que se me ha buscado endosar una responsabilidad que no tengo, por actos de terceros y por los cuales creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad".

Su determinación responde a un "objetivo mayor", que "el daño que se me ha infringido no puedo permitir que se le infrinja también al oficialismo".

"Tenemos un proyecto político que cuidar, un Congreso Nacional que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere, necesitamos que el Congreso no se pierde en este tipo de discusiones, sino que más bien dé discusiones de cara a la ciudadanía y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza", sostuvo la diputada, extimonel de RD.

Tras el anuncio, la derecha retiró la moción de censura. De esta manera, Pérez se mantendrá al margen de la mesa, que seguirá liderando el diputado liberal Vlado Mirosevic durante los próximos 10 días, hasta que se vote a la nueva directiva.