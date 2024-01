PS insiste en críticas a Ibáñez: Fue imprudente, estuvo a punto de echar por la borda el proyecto

El Partido Socialista se encuentra realizando este sábado su comité central en el edificio Banco Estado, para discutir los diferentes temas legislativo que han marcado la pauta esta semana.

En tabla se encuentra las cuestionadas pensiones de gracia a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el Estallido Social y la definición del marco de acción de las elecciones territoriales, ya sean, municipales, gobernadores y consejeros a realizarse a fines de 2024.

Asimismo, también se conversa sobre la aprobada idea de legislar sobre la reforma previsional, cuya votación en la Cámara de Diputados y Diputadas no estuvo exenta de polémicas.

Bajo ese contexto, el parlamentario Leonardo Soto (PS) indicó sobre los controvertidos dichos de Diego Ibáñez (Convergencia Social) sobre el pasado como directora de la AFP Provida de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), que podría haber hecho que fracasara el proyecto.

"Agradezco que el diputado Ibáñez sea diputado y no senador, porque ese día lo que él hizo fue contribuir de alguna manera y exponer al riesgo que pudiera haber fracasado la reforma. Creo que fue imprudente su conducta, más bien se miró el ombligo en sus declaraciones", manifestó Soto.

En ese sentido, afirmó que el presidente de Convergencia Social no consideró "todo el trabajo que había hecho el equipo del Ejecutivo –los ministros Jeannette Jara (Trabajo) y Mario Marcel (Hacienda)- durante 14 meses. Estuvo a punto de echarlo por la borda, y por suerte eso no ocurrió. Me da mucha tranquilidad que Diego Ibáñez no esté en el Senado".

El parlamentario Ibáñez recibió críticas transversales por su comentario en plena sesión, desde el oficialismo a la oposición, sin embargo, dio por "superado" el impasse.