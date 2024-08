Test de drogas: Diputados critican no tener acceso directo a resultados

Diputados de oposición cuestionaron no tener acceso al resultado oficial del laboratorio del test de drogas, ya que solamente conocen un informe que fue entregado por la corporación.

Según publicó La Tercera, el primer parlamentario que levantó la voz de alarma fue Leonidas Romero (Ind), asegurando que "al señor Landeros yo lo respeto bastante, se lo he dicho, pero a mí no me da tranquilidad. Aunque me sancionen o hagan algo, yo no vuelvo a ir al laboratorio porque no sé si soy consumidor o no, no me da tranquilidad el documento que tengo".

A estas palabras se sumó Gustavo Benavente (UDI), quien planteó que "en esta Cámara hay algunos que no se han sometido, o algunas, al test de drogas y no les ha pasado nada porque la comisión de Ética de esta Cámara está preocupada de sancionar opiniones que a algunos no les gustan y no a respetar o ver si se cumplen o no los deberes parlamentarios".

Johannes Kaiser (Ind) pidió que "junto con lo que es la certificación del señor secretario, se adjunte el documento respectivo del laboratorio de la Universidad de Chile, con lo cual quedaría zanjada esta discusión".

Estas posturas fueron rechazadas por la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), que dijo que si una "propuesta quiera hacer de modificación al reglamento, la debe hacer por escrito en un documento que luego se vota en esta sala".

Esta polémica surgió luego que diversos diputados no se realizaran el test de drogas, como María Francisca Bello (FA) -por encontrarse con licencia-, Ana María Gazmuri (AH), Clara Sagardía (FA) y Jorge Durán (RN).