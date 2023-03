UDI llevará a Maite Orsini a la Comisión de Ética por llamado a general de Carabineros tras control a Jorge Valdivia

El diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció este jueves que llevará a su par Maite Orsini (Revolución Democrática) a la Comisión de Ética de la Cámara para que investigue el polémico "telefonazo" de la legisladora a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Soza.

"Las parlamentaria reconoce haber llamado a una alta oficial de Carabineros de Chile. La investigación, entonces, tiene que ir al segundo paso: qué se solicitó, si lo que solicitó en esa llamada era irregular o no, si cambiaba los procedimientos de cualquier ciudadano o no y, finalmente, cuál era el objetivo de la parlamentaria al efectuar esa llamada, si hubo presión o no hubo presión", dijo Alessandri.

"La Fiscalía, pero también la Comisión de Ética, deberían investigar este asunto", agregó el gremialista.

Según La Tercera, Orsini se comunicó el 26 de enero con la general Soza para ponerla en contacto con el exfutbolista Jorge Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial, donde se habrían vulnerado sus derechos.

Durante la noche anterior, Carabineros de la 37a Comisaría le realizó un control de identidad a Valdivia en un parque de Vitacura donde trotaba. De acuerdo al diario, el "mago" estaba sin documentos y "los ánimos se crisparon", por lo que los policías lo llevaron hasta la comisaría esposado.

En el trayecto, relata el medio, continuó la discusión y al llegar a la unidad policial se corroboró su identidad pese a que -según cercanos del exjugador- nunca se le tomaron las huellas digitales ni otros procedimientos para verificarlo. Tras ello, fue liberado.

Según aseguró el equipo de Orsini a La Tercera, la diputada hizo la gestión sin caer en una irregularidad.

Además, la parlamentaria se autodenunció en Fiscalía para que se investigue lo ocurrido y, finalmente, se descarte un caso de corrupción por tráfico de influencias.