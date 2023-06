La diputada Emilia Schneider (Convergencia Social, exmilitante de Comunes) increpó a su par UDI Sergio Bobadilla a raíz de un intercambio inamistoso de mensajes en redes sociales a propósito de las denuncias de abuso sexual en una escuela en Talcahuano. "Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer", le dijo la diputada trans mientras se alistaban para iniciar una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. "Si usted fuera tan hombrecito, vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter. El tema es que usted no es tan hombrecito, porque cuando yo lo increpo, se le hace (sic) decirme las cosas a la cara", disparó la frenteamplista.

