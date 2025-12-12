Cierre de investigación en caso Monsalve genera polémica por falta de notificación formal

El "anuncio informal" del cierre de la investigación contra Manuel Monsalve, acusado de los delitos de violación y abuso sexual, desató una controversia la última jornada, dado que el exsubsecretario del Interior asegura no haber sido notificado de manera oficial sobre esta decisión.

La denuncia sobre la falta de notificación fue realizada por el propio investigado a través de una carta, donde también lamentó que los medios de comunicación se enteraran del cierre antes que su defensa.

Frente a esta situación, calificada como una irregularidad, la Defensora Nacional, Verónica Encina, aseguró que "la notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde".

"Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido apercibimiento, o sea, no ha habido cierre formal", reveló Encina, que resaltó también la importancia de cumplir con los plazos y notificaciones para garantizar el derecho a la defensa.

Mientras la defensa del Monsalve espera el comunicado oficial, el fiscal nacional, Ángel Valencia, subraya que sin una notificación formal, el proceso de cierre aún no es válido legalmente. (FOTO: ATON)

"Las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente. Por lo tanto, una vez que se le comunique el cierre formalmente a la defensa, empieza a correr un plazo para que la defensa ejerza sus derechos. Esto es parte del procedimiento habitual", puntualizó, por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La defensa de Manuel Monsalve se encuentra a la espera de la comunicación oficial para el cierre de la investigación. Una vez recibida, se activará un plazo de 10 días en el que tendrá la posibilidad de solicitar la reapertura de la investigación, abriendo la puerta a nuevas diligencias en el caso.