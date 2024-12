Ministra Vallejo defiende transparencia del Gobierno en caso Monsalve

En su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso Monsalve, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la transparencia de La Moneda en torno a la denuncia de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Así, Vallejo admitió que "si bien pudo ser más rápida, la renuncia del exsubsecretario se hizo efectiva poco tiempo después de que el Gobierno tuvo conocimiento de las acusaciones en su contra".

"Las decisiones tomadas por nuestro Gobierno han garantizado no sólo que hoy Manuel Monsalve no esté ejerciendo un cargo público y que esté enfrentando a la justicia como un ciudadano común y no como autoridad; sino también la activación de otras herramientas existentes en nuestra institucionalidad para que exista toda la verdad y toda la justicia", remarcó la ministra.

Vallejo además contó que se enteró por la prensa de las acusaciones, tras lo cual conversó con el propio Presidente Gabriel Boric quien le indicó que la renuncia era inminente.

