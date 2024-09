﻿Arista USS: Cubillos critica a la izquierda por pretender "fijar su sueldo"

La candidata de Chile Vamos al Municipio de Las Condes, Marcela Cubillos, arremetió contra parlamentarios de izquierda que la cuestionan a raíz de un reportaje de El Mostrador, que sostiene que solía recibir 17 millones de pesos mensuales en la Universidad San Sebastián (USS), donde se desempeñó como docente desde 2020 hasta agosto pasado.

La casa de estudios lleva meses en tela de juicio por sus vínculos con el caso Hermosilla, debido a que el exministro Andrés Chadwick es el presidente de su junta directiva. Además, otros exfuncionarios de Piñera II, como Enrique Paris, Alejandro Weber y Felipe Ward, también trabajaron allí durante los últimos cuatro años.

Este último renunció a su cargo tras la apertura de la investigación en su contra por una arista del caso audios, misma razón por la que dejó su puesto en la USS el exfiscal Manuel Guerra.

Con un tono algo molesto, la exministra de Educación encabezó un punto de prensa este martes para salir al paso de la publicación, enfatizando que el sueldo por su trabajo en la USS fue "distinto por periodos, y es transparente". En concreto, los 17 millones que alguna vez obtuvo correspondían al monto bruto, y al descontar impuestos y leyes sociales, la entonces docente ganaba casi 12 millones al mes.

"¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí. ¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses", destacó Cubillos.

Asimismo, consideró normal que, al estar de viaje en España -donde tuvo residencia en los últimos años-, alternara su clase con docentes como Julio Isamit y José Francisco Lagos: "Siempre mis clases eran presenciales, o sea, si yo estaba un mes fuera de Chile, las tomaba el otro profesor con quien hacía clases, y yo volvía cuando estaba acá", detalló.

Con todo, la candidata por Las Condes concluyó que "en Chile hay libertad de trabajo, libertad de contratación, y yo no sé si la izquierda pretende que la próxima vez que yo trabaje en el mundo privado, tenga que pedirle a ellos que me fijen el sueldo, o determinen ellos cuál es un sueldo justo" por su labor.

Más temprano, la jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón, sostuvo en Cooperativa que "no es un delito, pero el fiscal Guerra, la señora del fiscal nacional (María José Taladriz)... Cualquier persona que quedaba como dando vueltas terminaba en la USS. Yo no estoy diciendo que (Cubillos) no tenga las capacidades para ser docente, pero la relación Chadwick-USS es potente y eso no se puede negar".

"CAJERO AUTOMÁTICO DE LA UDI"

"No debe ser la izquierda la que fije estos criterios", respondió a Cubillos el diputado socialista Daniel Manouchehri antes de relevar que "debe ser el Ministerio Público el que investigue si pudiese haber un contrato simulado, un financiamiento irregular de la política, o algún lucro encubierto" detrás de estos pagos.

"Ese salario no lo gana ningún docente universitario en este país", recalcó el parlamentario, y añadió que, por lo demás, "la propia gente de la universidad dice que jamás la ha visto" durante su paso por esa institución.

En tanto, la jefa de la bancada Independientes-PPD, Camila Musante, anunció que "ingresamos una denuncia a la Superintendencia de Educación para que investigue si (en la USS) hay una suerte de cajero automático de la UDI, de los amigos de Hermosilla".

La diputada cree que, en paralelo, los diputados "debemos también investigar las posibles irregularidades que existan dentro de los órganos de administración del Estado, a través de una comisión especial".

Por lo pronto, el Ministerio de Educación informó que la Superintendencia de Educación Superior ya ofició a la USS para que entregue antecedentes sobre el millonario sueldo de Cubillos.