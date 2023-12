Chile Vamos por pensiones: Estamos dispuestos a dialogar, pero no obligados a ningún acuerdo

Aunque las primeras reacciones post plebiscito constitucional apuntaron a tomar distancia de las reformas que impulsa el Gobierno, con el paso de los días la coalición opositora Chile Vamos ha ido allanándose al diálogo, pero reafirmando los límites que no cederá en materia previsional y tributaria.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), pidió la semana pasada "empatía" a la oposición para avanzar en la reforma de pensiones, a la cual el Ejecutivo le ingresó las anunciadas indicaciones que, entre otros puntos, propuso una nueva distribución para el 6% de cotización adicional, bajo la fórmula 3-2-1: 3% para el seguro social, 2% al ahorro individual y 1% a fortalecer el empleo formal de las mujeres.

"Tenemos la esperanza de que como país vamos a ser capaces de avanzar y que la política va a reflejar esa capacidad de avanzar", expresó en la víspera la ministra vocera, Camila Vallejo (PC).

"No nos olvidemos de que nos gobierna una generación política que decía que los acuerdos y los consensos eran una cocina política, de espaldas a la ciudadanía. Qué bueno que hoy nos llamen al diálogo, a tratar de llegar a acuerdos", comentó hoy al respecto el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional.

En ese sentido, enfatizó que "nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, pero no estamos obligados a llegar a ningún acuerdo con el Gobierno, sobre todo con malos proyectos".

"Por lo tanto, le pedimos al Gobierno que no nos llame al diálogo si no tiene disposición de flexibilizar su posición. Si quiere diálogo, que no lo haga para la prensa ni para la galería", emplazó el legislador.

En la misma línea, el diputado Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de la UDI, afirmó que "nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar y a llegar a acuerdos, de eso se trata la política, pero a buenos acuerdos, no a cosas que le hagan daño a Chile".

"Por eso en materia de pensiones estamos abiertos a conversar de cualquier cosa, pero no vamos a llevar puntos de cotización a reparto. En pacto tributario estamos dispuestos a conversar de cualquier cosa, pero no vamos a subir los impuestos. Hay una amplia gama de temas que podemos discutir, pero también hay ciertos temas en los que no estamos dispuestos a ceder, y que no están sobre la mesa para ser discutidos", expuso el gremialista.

EVÓPOLI "NO ACEPTARÁ MALAS REFORMAS"

En Evópoli, en tanto, buscan marcar distancias con el Partido Republicano, señalado como el sector extremo de la derecha, en la apertura a conversar con La Moneda, pero aclararon que aquello no significa que apoyarán cualquier propuesta.

"La diferenciación con Republicanos se genera, evidentemente, en la posición política y el sueño país que en algunos aspectos nos diferencia y en otros no. ¿Diferenciarse del Partido Republicano porque ellos están en contra -por ejemplo- de la propuesta de la ministra Jara del "3-2-1" es aceptarla? Yo tampoco estoy de acuerdo. Nosotros creemos que el 6% debe ir a cuentas individuales. O sea, si la diferenciación es aceptar malas reformas, yo no me voy a diferenciar", sostuvo en El Primer Café el diputado Francisco Undurraga.

En ese marco, subrayó que "no vamos a bailar al son de Republicanos, pero no por eso vamos a aceptar o concurrir a malas reformas", en directa alusión a la propuesta de pensiones del Ejecutivo.

El diputado socialista Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, anunció que pondrá la reforma previsional en tabla en la tabla de la sesión del próximo martes 2 de enero.

La iniciativa permanece estancada en la instancia desde su ingreso al Congreso Nacional, en noviembre del 2022.