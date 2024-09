Evópoli no apoyará acusaciones contra Boric ni Tohá: Pidió "sensatez" a la derecha

Evolución Política (Evópoli) afirmó que no apoyará las acusaciones constitucionales que promueven sus colegas de la derecha contra el Presidente Gabriel Boric (FA) y la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).

Esta tarde, la bancada de Republicanos concretó el ingreso de su anunciado libelo contra Tohá, y apenas un par de horas después, diputados de Renovación Nacional anunciaron que próximamente hará lo propio contra el jefe de Estado a propósito de la crisis de seguridad que vive el país.

"Más allá de los pésimos resultados (en la materia), provocar una crisis política acusando constitucionalmente al Presidente de la Republica no resolverá la crisis de seguridad, es irresponsable, atenta contra la estabilidad democrática y distorsiona el buen ejercicio de la política", señaló la timonel de Evópoli, Gloria Hutt.

Más allá de los pesimos resultados, provocar una crisis politica acusando constitucionalmente al Presidente de la Republica no resolverá la crisis de seguridad, es irresponsable, atenta contra la estabilidad democratica y distorsiona el buen ejercicio de la politica. @evopoli — Gloria Hutt Hesse (@GloriaHutt) September 30, 2024

El diputado Jorge Guzmán, jefe de la bancada de Evópoli, llamó a sus compañeros de Chile Vamos -UDI y RN-, "a los partidos que integramos la coalición, a actuar con sensatez".

Acusar al Presidente Boric "es un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y, por cierto, pone en riesgo la figura del Presidente de la República que, aunque no nos guste, fue electo por la ciudadanía y, por tanto, le corresponde cumplir con su rol hasta el fin de su mandato", sostuvo Guzmán.

“ES UNA VERGÜENZA ESTA OLA DE ACUSACIONES, UNA IRRACIONALIDAD”



Nuestro jefe de bancada @JorgeGuzmanZ anunció que Evópoli no avalará la acusación constitucional al Pdte Boric y que se analiza la presentación contra ministra Tohá.



“Levantar acusaciones constitucionales por el… pic.twitter.com/BIt4p0hd5d — Evolución Política (@evopoli) September 30, 2024

Las mismas tiendas de Chile Vamos habían cuestionado anteriormente el compromiso democrático del actual oficialismo por promover, cuando era oposición, sin éxito dos acusaciones constitucionales contra Sebastián Piñera durante su segundo mandato, primero a fines de 2019, en el marco del estallido social, y luego, en octubre de 2021, por las revelaciones de los "Pandora Papers" sobre el proyecto minero Dominga.

Previo al anuncio de RN sobre Boric, el también diputado y extimonel de Evópoli Francisco Undurraga dijo que tampoco apoyarán la ofensiva contra Tohá.

"Distraer el combate a la delincuencia con una acusación constitucional a los encargados de la seguridad en este minuto, me parece que no es lo apropiado. Y como diputado de la República, yo no respaldo esta acusación", subrayó.

Tanto RN como la UDI, sus colegas en Chile Vamos, han comprometido su apoyo a la acusación de Republicanos contra la ministra del Interior en la Cámara de Diputadas y Diputados.

TIMONEL RN PIDE QUE SUS DIPUTADOS "RECONSIDEREN"

En un mensaje público, el timonel RN, Rodrigo Galilea, se desmarcó de la acusación anunciada por la jefa de la bancada de diputados de su partido, Ximena Ossandón, y llamó a "reconsiderar" esta decisión.

"Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República. En Chile tenemos hoy a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente (Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz). También se ha presentado el día de hoy una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior (Carolina Tohá). Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país", dijo el senador.

Si bien "el Gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado y la delincuencia" -argumento indicado por Ossandón para justificar el libelo- "no queremos sumar más inestabilidad al país, y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación".

"No es el momento apropiado (para tratar de destituir al Presidente) y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad para combatir con éxito al crimen organizado", remarcó Galilea, flanqueado por la secretaria general de la colectividad, Andrea Balladares.

IVÁN MOREIRA ACUSÓ "BANALIZACIÓN

El senador Iván Moreira (UDI), a través de sus redes sociales, criticó la acusación constitucional que presentarán diputados RN contra el Mandatario.

El parlamentario gremialista declaró que "pareciera que alguien está preocupado por bajarle el perfil a las acusaciones constitucionales de tres ministros de la Corte Suprema y poner el foco en el Presidente Boric y desviar la atención", por lo que llamó a "no banalizar esta atribución".