Felipe Kast criticó a RN por "rasgar vestiduras" por fracaso de la acusación contra Ávila

El senador de Evolución Política (Evópoli) Felipe Kast defendió a la bancada de diputados de su partido luego de haber votado en contra de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, cuyo libelo contaba con el respaldo de Chile Vamos.

Con 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención, la Cámara Baja rechazó la admisibilidad de la iniciativa, que había generado duras críticas por parte del Gobierno.

Es una de las pocas veces en la legislatura que la oposición no vota en bloque, ya que los diputados de Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán se desmarcaron de sus socios de Chile Vamos y votaron en contra del libelo, generando una fragmentación al interior de la coalición de oposición.

De hecho, desde la directiva de Renovación Nacional (RN) convocaron a una reunión de emergencia con las mesas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli para este lunes, a partir de las 8.30 horas.

"Cuando fuimos gobierno, poco tiempo atrás, criticamos el reiterado mal uso de las acusaciones constitucionales por parte del Frente Amplio y del PC, y varias veces celebramos a Pepe Auth por su valentía de no caer en ese juego. Resulta curioso, entonces, ver pocos meses después a dirigentes de RN rasgando vestiduras criticando a Francisco Undurraga y a Jorge Guzmán por actuar en conciencia y con seriedad", fustigó Kast mediante una carta enviada al diario El Mercurio.

"La pregunta es más bien para ellos: Antes de impulsar esta acusación constitucional, ¿hablaron con sus socios de coalición? ¿Evaluaron si estaba constitucionalmente bien fundamentada? ¿Estaban todos de acuerdo? Claramente, no", aseveró el senador y exprecandidato presidencial de Evópoli.

Según Kast, "los responsables de este episodio, entonces, no son los diputados que actuaron en conciencia —y aun con esos dos votos habrían perdido la acusación—, sino quienes le regalaron un triunfo al Gobierno, impulsando una acusación constitucional sin tener los votos y sin haberlo consensuado con sus socios de coalición".

Afirmó, en tal sentido, que "esta no es la primera vez que Evópoli paga costos por actuar con seriedad. El caso más emblemático fue el de los retiros".

"En el corto plazo, la seriedad normalmente tiene costos, pero en el largo plazo es una fortaleza institucional. Lo urgente, de cara al futuro, es que Chile Vamos vuelva a tener reuniones programáticas para construir en conjunto una hoja de ruta que permita a Chile recuperar su senda hacia el desarrollo", aseveró Kast, abogando por "dejar la pelea chica y volver a mirar hacia el futuro".

"Son demasiadas las urgencias sociales pendientes, y el Gobierno actual demostró que no estaba a la altura", concluyó.

UNDURRAGA PONE PAÑOS FRÍOS

"Mi voto se basó fundamentalmente en el análisis que hicimos al texto que se nos presentó", insistió el diputado Undurraga en diálogo con Cooperativa, en la víspera de la reunión de las directivas de Chile Vamos.

"Yo estoy tranquilo con la decisión tomada. Fue una decisión, además, anunciada a nuestros socios el día anterior", indicó el militante de Evópoli.

Consultado por los dichos del diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien fue uno de los impulsores del libelo contra Ávila y catalogó como "una puñalada al corazón de Chile Vamos" la votación de Evópoli, Undurraga puso paños fríos a la polémica y planteó que "es una crítica que cada día ha ido perdiendo peso".

"No puedo sino respetar al diputado Schalper y espero que estas diferencias vayan siendo superadas", agregó el legislador.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, adelantó que la reunión de Chile Vamos apuntará a alcanzar un trabajo más estructurado, con miras a las elecciones municipales de 2024 y las presidenciales de 2025.

DESDE RN LLAMAN A "EXPANDIR" LA COALICIÓN

Mientras que el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, dijo que espera que a partir de la reunión se busque "volver a tener esa vocación de mayoría que tuvimos en su momento, expandir nuestra coalición a los sectores de centro, también con los sectores de Republicanos y enfrentar a un mal Gobierno en unidad".

"Tenemos el deber de formar un bloque opositor al Gobierno de Boric", remarcó.

Desde la UDI, el tercer integrante de Chile Vamos, el diputado Juan Manuel Fuenzalida cree que es "perfectamente posible", al menos, una mayor coordinación en el Congreso.

No obstante, reconoció: "Lo que abunda no daña, pero no sé si va a dar para pactos electorales o pactos más programáticos".