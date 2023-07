Gloria Hutt desestima ruptura en Chile Vamos: "El proyecto político está totalmente vigente"

"El proyecto político sigue vigente". Con esas palabras, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, desestimó en Cooperativa que Chile Vamos esté viviendo una ruptura tras las tensiones que dejó esta semana la votación dividida de la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Luego de que, horas antes de la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, la bancada de Evópoli -integrada por dos parlamentarios- adelantó que iba a rechazar el libelo pues, a su juicio, el escrito de siete capítulos "no daba el ancho", algo que fue fuertemente cuestionado desde Renovación Nacional (RN).

Diego Schalper, secretario general de RN y uno de los impulsores de la acusación, tachó la postura de sus compañeros de coalición como "una puñalada al corazón de Chile Vamos", e instó a "estudiar" la continuidad del bloque.

"Los parlamentarios tienen autonomía e independencia para decidir su voto", afirmó Hutt en entrevista con Lo Que Queda del Día, al tiempo que invitó a "no olvidar que esta acusación se perdió por nueve votos, no por dos, e incluso con los votos nuestros se habría perdido".

En ese sentido, dijo entender la reacción de Schalper, "que le pone mucha alma a las cosas que hace y no resultó su expectativa, pero creo que no va más allá de eso, no cambia el hecho de que somos una coalición de derecha y centroderecha, que tiene un proyecto político y una visión de país".

Igualmente planteó que "RN está en un proceso previo de elecciones (internas), entonces eso tal vez influye, pero son proyectos políticos más sólidos que un hecho puntual".

"TODOS LOS CAMINOS ABIERTOS PARA CONVERSAR"

De todas maneras, Hutt cree que "las cosas van siempre decantando, y cuando uno tiene una relación personal de buena calidad, todos los temas son tratables: no hay una ruptura que uno pudiera ver como 'no nos hablaremos más', no, en absoluto; están todos los caminos abiertos para conversar".

Asimismo, puntualizó que "no es la primera vez que votamos distinto entre los partidos (...) En la historia de Chile Vamos ha habido muchas votaciones en que no vamos en la misma dirección: por ejemplo, los retiros nosotros votamos de una forma y parte de RN voto de otra", por lo que consideró "importante separar un hecho específico, esta votación", del proyecto político.

De hecho, confirmó que el lunes se reunirán las directivas de Chile Vamos "para evaluar toda la situación, pero sobre todo para programar el trabajo conjunto de nuevo, porque tenemos desafíos muy grandes en adelante": en su opinión, el foco debiesa ser uno "más básico, que tenemos que reforzar la organización del trabajo sistemático, y además conversar sobre el ciclo electoral que viene, para el 2024 y 2025, dentro del marco de Chile Vamos como proyecto político, que está totalmente vigente".

La consejera expresó su confianza también en que este "impasse" interno no afecte al trabajo que realiza la derecha en el Consejo Constitucional: "Yo pertenezco a la bancada RN-Evópoli y tenemos una relación de trabajo muy buena. El ánimo de trabajo con que avanza el Consejo es muy bueno, transversalmente, no sólo con Republicanos, sino con los partidos del oficialismo".

AMPLIAR LA DERECHA, "CADA VEZ MÁS DIVERSA"

En RN no hay una postura única respecto a la continuidad de Chile Vamos, pues la diputada Ximena Ossandón pidió "no dejar a Evópoli de lado" y sumar al Partido Republicano de José Antonio Kast.

Una idea que Hutt recogió con tono conciliatorio, pues -aseguró- "la derecha está cada vez más amplia y diversa".

Por ello, "creo que debemos sumar hacia la derecha conservadora, por parte de la UDI, y nosotros hacia el centro democrático, (porque) somos un partido de centroderecha liberal y tenemos coincidencias con algunos otros partidos como Amarillos o Demócratas, que pueden agregar volumen", concluyó.