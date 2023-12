Longueira: Si Chile Vamos no es bien liderado, puede desaparecer como la Concertación

"Si Chile Vamos no es bien liderado, puede ocurrirle exactamente lo mismo que ocurrió con la Concertación: desaparecer", fue la advertencia que realizó el exsenador Pablo Longueira (antes militante UDI) al analizar el presente político de la derecha chilena.

En entrevista publicada este sábado por El País, Longueira señaló que su otrora partido ha tenido "discursos y votaciones que impresionan", lo que demuestra que "en las cúpulas hay más diferencias que en las bases".

"La UDI busca su identidad, pero no es fácil porque no existe una centroizquierda sólida. No hay interlocutor. Es demasiado fuerte la influencia del PC en el actual gobierno. Eso dificulta las diferenciaciones", advirtió el abanderado presidencial, quien es investigado por cohecho.

En esta línea, aseguró que "la gente no percibe ninguna diferencia entre la UDI, RN y Evópoli. Son lo mismo. Creo que hoy incluso tiene mucho más identidad Chile Vamos que los partidos individualmente".

"Republicanos apareció con una mística política como la de los mejores años de la UDI: principios claros, trabajo territorial, sintonía con los problemas reales de la gente, por mencionar algunos", analizó el también exministro.

Además, el exsenador aseguró que esta coalición "salió completamente debilitada" tras el segundo gobierno de Sebastián Piñera: "Me atrevería a decir que aún no saben qué derecha construir", puntualizó.

Frente a esta situación, Longueira indicó al medio antes citado que es necesario que Chile Vamos evite lo que ocurrió durante la última administración de Michelle Bachelet, en la que -según su opinión- "se mimetizó la Concertación con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y terminó ganando la izquierda extrema".

"En la derecha este fenómeno está en proceso de ocurrir. Si Chile Vamos no es bien liderado, puede ocurrirle exactamente lo mismo que ocurrió con la Concertación: desaparecer", cerró.

CHILE VAMOS DESTACA SU UNIDAD

Los dichos de Longueira tuvieron rápida respuesta en parlamentarios de Chile Vamos, que desestimaron la advertencia del otrora militante UDI y destacaron los liderazgos con los que cuenta la coalición.

"Se ha trabajado en armonía entre los tres partidos, no hemos tenido un líder que sea el que organice. Tenemos una buena coexistencia y diversidad que enriquece, tal vez pueden ir cambiando los modelos, quizás pudiera haber un líder de Chile Vamos, pero no ha sido el caso", destacó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, según consignó a La Tercera.

En diálogo con ese medio, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que "no veo un desenlace de esa naturaleza, porque RN, la UDI y Evópoli tenemos la obligación de mantenernos unidos para no fortalecer los extremos y entender que como sector tenemos que acercarnos al centro, que no se siente representado legítimamente en la política chilena".

"Con Republicanos debemos mantener una distancia y ello no puede significar que no podamos llegar a acuerdos cuando se trata del bienestar de los chilenos", puntualizó el parlamentario.

Mientras que su par RN Andrés Longton advirtió que "no hay razón" para pensar en un final para la coalición, "considerando además los liderazgos que se consolidan, todo indica que tenemos capacidad para crecer como coalición al menos electoralmente por el momento".