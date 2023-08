Aldo Valle defiende la ley del aborto y critica a Republicanos: "Se está yendo más allá del ideal de democracia"

El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, afirmó tener un "desacuerdo muy severo" con el Partido Republicano respecto al aborto en tres causales vigente en nuestro país, sosteniendo que la Constitución "debe garantizar esa decisión de la persona".

El Partido Republicano siempre ha estado contra el aborto, sin embargo, en la instancia constituyente no se presentó ninguna enmienda al respecto de este punto. Ahora bien, sí se incorporó una que refuerza la vida del que está por nacer y la definición de que "todo ser humano es persona", de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como también la definición de que niño es todo ser humano menor de 18 años, de la Convención de Derechos del Niño.

De esta manera, se deja para competencia del legislador lo que determine hacer sobre esta materia. Por lo que, en esta línea, el presidente de los Republicaos, Arturo Squella, sostuvo en los últimos días que "el día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida".

En El Diario de Cooperativa, Aldo Valle declaró que "ahí tenemos un desacuerdo muy severo porque se está yendo más allá, a mi juicio, del ideal que tiene creo yo toda democracia, que es respetar las decisiones de las personas, por ejemplo, si está comprometida la consciencia moral, el fuero interno de una mujer embarazada a consecuencia de una violación".

"A mí me parece que el Estado debe detenerse y la Constitución por lo mismo debe garantizar esa decisión de la persona, no se trata de que la persona tenga que necesariamente abortar, nadie está diciendo eso. Lo único que hace la norma hoy día es que la mujer decide y quién más que la propia mujer afectada, la víctima, no pueda tomar esa decisión legítimamente, con respeto del Estado", recalcó.

Cabe señalar que la ley de aborto en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o si el emabrazo fue producto de una violación, fue aprobada hace casi seis años en nuestro país.

Además, el académico señaló que en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, tiene otra diferencia "muy importante" con el Partido Repúblicano, indicando que "Chile no puede disminuir la jerarquía normativa de los tratados internacionales ya ratificados por Chile, porque la verdad es que disminuye en un ranking muy sensible de los procesos civilizatorios".

"Yo por lo menos creo que tenemos una diferencia irreductible", cerró.