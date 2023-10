Analogía futbolística de Lagos Weber sobre la constituyente: "Con el empate no clasificamos a nada"

"Nos propusimos sacar una nueva Constitución y se fracasó miserablemente.; esa cuenta la estamos pagando hasta el día de hoy", afirmó el senador PPD Ricardo Lagos Weber, al analizar en Profundidad de Campos (TV Senado) el segundo proceso constituyente que lidera el Partido Republicano, en medio de generalizados pronósticos de fracaso.

"Hay una ventana de oportunidad de poder llegar a un entendimiento; de lo contrario, vamos a tener una Constitución que es un retroceso para Chile", advirtió el parlamentario oficialista.

Para Lagos Weber, "el proceso pasado fracasó porque impuso una mirada de Chile, completa y excluyó a un sector de conversaciones, no entraba a las reuniones. Se pasó manija y algunos hicimos ver ese tema en junio del año pasado -el plebiscito fue en septiembre- proponiendo que aprobáramos el texto y le hiciéramos una serie de modificaciones. El propio sector nuestro como que no estuvo de acuerdo hasta agosto, para firmar a regañadientes un papel. Y así nos fue".

"Se farreó ese proceso y ahora veo un sector de la derecha que quiere como devolver la mano en eso. Entonces veo que este empate –hablando en temas futbolísticos- no nos clasifica. No porque la vez pasada se hicieron cosas que no fueron adecuadas, justifica que te lo hagan ahora, porque este empate, pierde Chile y no clasificamos a nada. El empate no nos sirve, hay que llegar a un entendimiento ahora", resumió.