Boric: La Constitución debe reflejar los consensos de los chilenos, no la visión de un sector

El Presidente Gabriel Boric aseguró que lo que le interesa es que el proceso constituyente "resulte bien", señalando que espera que se llegue "al más amplio consenso posible", y recalcó que "quienes buscan antagonistas en mí, no lo van a encontrar".

El Mandatario se refirió al proceso que se lleva a cabo en el Consejo Constitucional mientras se se dirigía a pie a las dependencias de Cancillería para participar de la Conferencia anual del Foro Global de Productividad de la OCDE.

En ese momento fue consultado por el llamado que hizo el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, para crear un "gran acuerdo político para salvar el proceso constituyente", que vaya desde el Partido Comunista a Republicanos.

"A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente resulte bien, espero que se llegue al más amplio consenso posible, como he dicho antes, quienes buscan antagonistas en mí no lo van a encontrar", declaró Boric.

"Hace mucho tiempo he sido partidario, hemos trabajado por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos y no solamente la visión de un sector", apuntó

Asimismo, aseguró que está "preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario, así que espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas".

La semana pasada, el Mandatario ya había expresado su preocupación por el proceso constitucional, y dijo en aquel entonces que estaba "convencido de que Chile necesita una nueva Constitución", y más optimista, sostuvo que "todavía quedan varios pasos. No soy catastrofista y no me voy a prestar para generar antagonismos en esto".