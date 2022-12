Boric: Quizá la nueva Constitución no tendrá la épica que nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la perdimos

El Presidente Gabriel Boric recordó que el acuerdo constituyente que firmaron los partidos políticos hace una semana "es la continuidad del proceso" y que quienes "queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos, y no se puede dejar de considerar aquello".

El Mandatario apuntó directamente a las colectividades de su coalición política, como el Partido Comunista y Comunes, quienes han manifestado reparos respecto al contenido del acuerdo que ellos mismos firmaron, y la posibilidad de presentar indicaciones para modificarlo cuando ingrese como proyecto al Congreso.

"Yo le quiero recordar a la gente que esto es la continuidad del proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos, y no se puede dejar de considerar aquello... Perdimos por 62 por ciento", dijo el jefe de Estado esta mañana, entrevistado en radio Sonar.

Por lo que expresó que "por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto, porque cualquier tipo de modificación y echarlo adelante requiere 4/7 que no tenemos".

En esta línea, puntualizó que "yo prefiero, como dije en algún momento, un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social", remarcando que "quizá no va a tener la épica que a nosotros nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos".

El jefe de Estado, además, advirtió que este tipo de acuerdos "son efectivamente frágiles", por lo que "requieren de honrar la palabra empeñada para que puedan salir adelante. Entonces, una vez arribado al acuerdo me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo" y que, por lo mismo, manifestó que "uno no está en política para hacer solo lo que le guste".

Sobre el Partido Republicano, que se retiró de las conversaciones y no firmó el acuerdo, el Mandatario acotó que "hay críticas que son totalmente legítimas a este nuevo proceso", pero señaló que "creo que hay un sector que ha criticado que, en el fondo, no quiere que salgan las cosas adelante si no es como a ellos les gusta", agregando que "hay algunos que derechamente no quieren que tengamos una nueva Constitución, José Antonio Kast lo dijo de esa manera muy explícita".