Cadem constituyente: 65% cree que ganará el En contra en el plebiscito

La encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que un 65% cree que ganará el En contra en el plebiscito constituyente del próximo 17 de diciembre, mientras que un 25% piensa que ganará el A favor.

El sondeo mostró que un 31% (+3 puntos) dice que votaría A favor de la propuesta constituyente, un 54% (+1 punto) la rechazaría, y un 15% (-4pts) no sabe no responde.

Entre quienes votarían A favor, un 56% se mostró "totalmente decidido" (+18 pts) y entre los que rechazarían es de 66%. Por su parte, entre los indecisos, un 21% podría votar En contra, un 11% A favor y 68% no sabe, no responde o no vota.

Acerca de las consecuencias de la ausencia de una propuesta, en el caso que no hubiese elecciones porque el consejo no lograra arribar a un texto, el 56% piensa que sería "malo o muy malo" para Chile y un 52% cree que los principales responsables serían los partidos políticos, luego un 22% menciona al Gobierno y un 19% al Partido Republicano y Chile Vamos.

Además, un 32% afirma que una persona que piensa parecido probablemente votaría En contra, 24% cree que votaría A favor, 24% que no votaría y 20% no sabe o no responde.

Respecto a la forma en cómo el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno, el 63% lo desaprueba y un 31% lo aprueba.

ANIVERSARIO ESTALLIDO SOCIAL

En esta versión de la encuesta se consultó sobre el estallido social en el marco de su cuarto aniversario, lo que reveló que un 67% tiene sentimientos negativos sobre la situación del país, como miedo (24%), estrés (25%) y desesperanza (18%), frente a 27% que tiene sentimientos positivos, como esperanza (23%), alivio (2%) y felicidad (2%).

Asimismo, un 88% (-5pts) cree que el país está peor en delincuencia, un 84% (-6pts) en hechos de violencia, un 73% en calidad de la política, un 68% (-9pts) en orden público, un 66% (-9pts) en situación económica, un 64% (-7pts) en pobreza, un 60% (-8pts) en confianza de instituciones, un 58% (-6pts) en imagen internacional y un 55% (-7pts) en desigualdad.

En tanto, un 51% (+5pts) piensa que estamos peor en educación, en salud (49%), en democracia (45%) y en pensiones (39%, -6pts).

Finalmente, un 30% (+18pts) considera hoy que el estallido social fue principalmente un problema de orden público y de grupos violentistas organizados versus un 63% (-9pts) que cree que fue la expresión de un descontento social generalizado.