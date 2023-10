Comisión Experta inicia este sábado su revisión de la propuesta Constitucional

En la víspera de que el borrador de la Carta Magna retorne a la Comisión Experta para su revisión, los 24 especialistas miembros de este órgano, los consejeros constituyentes y las directivas de los partidos políticos siguen en conversaciones sobre las diversas materias que están en el texto.

En este marco, este viernes se reunió la mesa político-técnica conformada por Amarillos, Demócratas, Chile Vamos y el Partido Republicano, instancia que -según trascendió- acordaron modificar la ubicación en el texto del artículo de Estado Social y Democrático de Derecho, algo que fue valorado desde el oficialismo.

La idea es que esta materia quede en el artículo primero tal como estaba en el anteproyecto, y no en el dos como lo dejó el Consejo.

"Nosotros los expertos tenemos un rol que es relevante siempre y cuando haya un acuerdo político completo para revisarlo todo. Nuestro deber constitucional efectivamente como experto es revisar todo el texto y esas son decisiones técnicas pero también hay decisiones políticas como el cambio, por ejemplo, del Estado Social y Democrático de Derecho. En ese sentido yo celebro la apertura", destacó la comisionada Antonia Rivas (Convergencia Social).

De todas maneras, la experta advirtió que "hoy nosotros no estamos en este texto, no estamos reconocidos en este texto y no somos parte. Para ser parte, para que esta sea la Constitución de Chile, de todos los chilenos y chilenas, necesitamos revisar todo".

Previo al trabajo de la Comisión Experta, en las últimas horas también llamó la atención las declaraciones de la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia, quien afirmó que "la unanimidad no es viable" en esta etapa.

Sobre esta postura, la comisionada RN Katherine Martorell advirtió que "en democracia siempre se busca la unanimidad. Ahora, somos personas distintas, con legítimos intereses, que podemos tener visiones distintas, y por lo tanto, yo no diría que es inviable, pero también puede ser muy difícil en algunas materias que se logre la unanimidad".

"Lo importante es que sean mayorías contundentes que nos permitan llegar a acuerdos, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo", puntualizó la otrora subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN EL PROCESO

A partir de este sábado los 24 expertos y expertas tienen cinco días para comenzar a trabajar propuestas de modificaciones, las cuales requieren un quórum de tres quintos para ser aprobadas.

Las modificaciones posteriormente tienen que ser ratificadas nuevamente en el Pleno del Consejo.

Si una modificación no logra tres quintos para la aprobación y no es rechazado por dos tercios, se va a una comisión mixta de seis consejeros y de seis expertos que tiene que proponer soluciones a esta controversia, que luego tiene que ser ratificada nuevamente por el Consejo

Si una modificación no tiene el quórum de tres quintos del Consejo, definitivamente queda fuera del texto constitucional.

Finalmente, el Consejo Constitucional tiene hasta el 7 de noviembre para despachar y enviar al Presidente el texto.