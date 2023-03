Comité experto constituyó sus cuatro subcomisiones para redactar el anteproyecto de nueva Constitución

Las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta se instalaron de manera oficial este miércoles para dar inicio al trabajo de redacción del anteproyecto de la nueva Constitución.

En el primer encuentro se ratificaron las presidencias y vicepresidencias y se discutieron los horarios en que sesionarán: mientras algunas ya han fijado horarios, otras deberán coordinarse para funcionar en paralelo, pues verán materias relacionadas.

El presidente de la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Reforma de Estado, Juan José Ossa (RN), afirmó que esa instancia "se dice que es la sala de máquinas, se dice que es el esqueleto de nuestra democracia y sin democracias no hay equilibrio en los poderes, no hay libertades, no hay derechos sociales".

Mientras, la presidenta de la subcomisión de Derechos Sociales, Culturales y Ambientales, Alejandra Krauss (DC), sostuvo que hoy "hemos acordado temas de funcionamientos con un gran espíritu de colaboración, de diálogo, reflexiones iniciales (...) todos de distintas maneras hemos colocado a la persona en el centro de nuestra preocupación y compromiso y haciéndonos cargo de la historia constitucional de nuestro país".

El pleno de la Comisión Experta informó que el próximo lunes recibirá al contralor Jorge Bermúdez, en la que será la primera audiencia de la instancia con un órgano autónomo del Estado.

PRIMER DÍA DE CAMPAÑA PARA EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

Este miércoles también comenzó el periodo de campaña de dos meses para elegir el próximo 7 de mayo a los 50 miembros del Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva ley fundamental con base en el borrador de la Comisión Experta.

Durante dos meses, con plazo hasta el 4 de mayo, más de 340 candidatos buscarán entrar a la asamblea, repartidos en cinco listas electorales en donde tanto las fuerzas del Gobierno como de la oposición correrán divididas.

La franja televisiva, en tanto, se emitirá entre el 7 de abril y el 4 de mayo.

Cinco pactos se inscribieron: "Unidad para Chile", que une al gobernante Apruebo Dignidad (Frente Amplio-Partido Comunista) con el Partido Socialista y el Partido Liberal; "Todo por Chile", que sumó a los también oficialistas Partido Por la Democracia y Partido Radical con la Democracia Cristiana; "Chile seguro", con las colectividades de Chile Vamos (Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evolución Política); "Pacto por la gente", solo con militantes del Partido de la Gente; y la lista del Partido Republicano que no inscribió nombre especial de la lista.

Mientras que la lista PPD-DC-PR lanzó su lista este miércoles, el pacto PS-Apruebo Dignidad decidió esperar un día más, para no toparse con el Día Internacional de la Mujer.

En Chile Vamos ocurre algo similar: en RN, por ejemplo, decidieron potenciar a los candidatos de regiones y en los próximos días hacer el lanzamiento de campaña de los aspirantes por la capital.

Quien sí tuvo actividades en Santiago fue la presidenta y candidata de Evópoli, Gloria Hutt, quien se refirió a que figuras de Chile Vamos entreguen su respaldo a candidatos del Partido Republicano en la Región Metropolitana: "Tanto Marcela Cubillos como Rodolfo Carter pertenecieron a la UDI pero son actualmente independientes. Así que ellos son libres para apoyar al candidato que los represente mejor".

"CONCERTACIÓN PARA EL CAMBIO", EL ESLOGAN DEL PPD

En paralelo, se alistan los eslogan de cada partido y candidato de cara a la elección del Consejo Constitucional. Un lema que llama la atención es el del PPD: "Concertación para el Cambio".

Al respecto, la presidenta de la colectividad y candidata a consejera por la Región Metropolitana, Natalia Piergentili, explicó que "somos nuevas generaciones, pero cuando uno se constituye -como en la vida- es importante saber de dónde uno viene".

Una elección que fue analizada por Paulina Vodanovic, timonel del PS y también aspirante a consejera por la capital: "La Concertación fue un excelente periodo para el país, pero es una etapa del pasado".