Consejero PS: El proyecto de la Convención era malo; éste también lo es

El consejero Alejandro Köhler (PS) planteó en Cooperativa que el texto que se encuentra siendo discutido en el Consejo Constitucional incluye "normas regresivas" y autoritarias, aunque recordó que el texto de la Convención Constituyente tampoco era bueno para el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Köhler cuestionó el rol del Partido Republicano en el proceso, asegurando que han puesto en juego la ley de aborto en tres causales, que buscan restringir la libertad sindical y que han usado como "cerrojo" la objeción de conciencia.

Para el consejero, si este texto es rechazado, será hora de cerrar la "cuestión constitucional", ya que no se logrará un acuerdo por décadas en medio del cansancio de la ciudadanía.

TEXTO "EXCLUYENTE Y DOGMÁTICO"

Sergio Campos: Aquí hay varios puntos que son bien controvertidos, por ejemplo, el derecho a la vida, el estado social democrático, la libertad sindical, la paridad de género. ¿Cuáles son los puntos que ya están resueltos y que no hay vuelta atrás y cuáles todavía quedan por discutir?

La Comisión Mixta, que finalizó su trabajo el sábado pasado, con las votaciones selló definitivamente un texto que en nuestro juicio es un texto excluyente, dogmático y que no da cuenta de la diversidad que caracteriza nuestro país.

Dentro de los temas que usted ha mencionado precisamente, esos fueron aprobados por la derecha absolutamente todos. Es decir, tenemos una libertad sindical restringida, un derecho a huelga vinculado exclusivamente a la negociación colectiva. No se aprueba de manera clara la paridad de salida para las mujeres de Chile.

Es decir, hay un concepto, una doctrina constitucional que se ha impuesto que desde el punto de vista de los tiempos reales del proceso constitucional ya no tiene vuelta atrás. Es un mal texto, es un texto que, así como está, no es aprobable.

Sergio Campos: ¿Y el derecho a la vida y el estado social democrático en qué quedan?

Se diluye porque el derecho a la vida en el fondo constitucionaliza una moral, un concepto que pone en riesgo en la aplicación efectiva de la interrupción de embarazo por las tres causales, afectando evidentemente este derecho que ha costado a las mujeres de Chile, las niñas y adolescentes para usar este mecanismo en las condiciones en que está establecido en la ley. De tal manera que ahí hay un tema que definitivamente fue consagrado en la Constitución por la derecha y que no tiene vuelta atrás.

Y respecto del estado social democrático de derecho, evidentemente aquí se aprobaron normas que constitucionalizan las isapres y las AFP y por otro lado mantienen el concepto de voucher para el financiamiento de la educación. De tal manera que se diluye el concepto que estaba contenido en el anteproyecto elaborado por el Consejo Asesor.

Y lo que es más grave, y hay que poner la atención en esto, es que también el sábado la derecha aprueba una norma que para mí es el cerrojo fundamental que hace prácticamente o pone en riesgo la aplicación efectiva del estado de derecho, diluye absolutamente las posibilidades de que el Estado pueda efectivamente concurrir con sus servicios a resolver los problemas de los chilenos y esta norma no es más que la objeción personal e institucional de conciencia.

Creo que ahí hay una atrocidad jurídica constitucional, un concepto que invalida digamos cualquier cosa positiva que pudiera tener esta Constitución.

LÍMITES DE LOS 12 BORDES

Verónica Franco: Consejero Köhler, ¿hay algún aspecto de lo que está saliendo que pueda terminar en el comité técnico de admisibilidad por estar incumpliendo alguno de los doce bordes?

Bueno, ese es un tema que estamos revisándolo con nuestros asesores, efectivamente es una posibilidad que se produzca porque aquí también hay que decirlo con claridad, el proceso, las normas, la elaboración de los conceptos que estableció la derecha en general ha sido con mucha desprolijidad, los técnicos han tenido que ir corrigiendo redacciones, conceptos jurídicos y a mí personalmente no me extrañaría que una vez revisado por la comisión de admisibilidad el texto en su conjunto tengamos vicios de constitucionalidad, eso es una opción.

Verónica Franco: ¿Pero por problemas de redacción o porque se está pasando a llevar alguno de los doce bordes que estableció el Congreso en su momento?

Hay problemas de redacción aún, pero también hay que revisar si efectivamente los conceptos, el compromiso fundamental, la constitucionalidad que establece el acuerdo de los doce puntos están siendo en alguna medida alterados por esta propuesta constitucional, por estos conceptos constitucionales que aprobó mayoritariamente la derecha.

Ese es un tema que está pendiente, nosotros vamos hoy día a pleno a las 11 de la mañana para precisamente darle aprobación o rechazo a los conceptos establecidos el sábado, el jueves probablemente tengamos el último pleno y con eso ya el proyecto entra a su fase final, a su redacción final y a la revisión de las instancias que correspondan.

TEXTO DE LOS PODEROSOS

Verónica Franco: Consejero Köhler, usted decía 'así como está la propuesta no es aprobable', eso significa que usted ya tiene resuelto votar en contra.

Yo he hecho un señalamiento respecto de un texto, porque este es un texto, quiero decirlo de manera muy gráfica y muy rápida, es un texto que a mi juicio fue elaborado por los poderosos para los poderosos, es decir, hay un debilitamiento sustantivo de la capacidad del Estado de responder a la ciudadanía y por otro lado se entrega al gran empresariado los recursos naturales, el patrimonio ambiental sin restricción prácticamente.

Entonces es un mal proyecto, es un mal texto, que en mi concepción no podíamos aprobarlo. Sin embargo nosotros tenemos una responsabilidad constitucional, esta no es una cuestión personal y tenemos que terminar absolutamente las etapas que quedan pendientes y una vez que se cumplan estas etapas evidentemente nosotros tenemos que reflexionar con serenidad profundamente y tomar una decisión respecto a cómo vamos a enfrentar el plebiscito del 17 de diciembre.

COMPARACIÓN CON PROPUESTA ANTERIOR

Rodrigo Vergara: Ya pero según sus palabras hoy día usted está o parece estar en contra, ¿en septiembre del año pasado usted estuvo por el Apruebo en la propuesta de la convención?

Así es.

Rodrigo Vergara: ¿Y esa era mejor que esta?

Yo aprobé ese proceso constitucional precisamente porque era un acto de lealtad con nuestro gobierno, con el proceso que se había gestado a partir del acuerdo político de noviembre del año anterior.

Rodrigo Vergara: O sea, perdón, usted votó apruebo independiente si era buena o mala.

Era evidentemente un mal proyecto, tenía cosas que son rescatables digamos, pero la esencia del proyecto era un proyecto refundacional, a mí me parece que eso afectó gravemente las posibilidades de ser aprobado este proyecto de la convención.

Rodrigo Vergara: Consejero, ¿y en qué ha cambiado la política? Porque finalmente estamos viendo que las fuerzas se alinean igual a favor en contra tal como parecieron alinearse el año pasado, o sea usted de nuevo podría votar básicamente para no ser desleal con su gobierno no más, independiente de la propuesta.

No, yo le dije, el texto de la convención para mí esencialmente era un mal proyecto porque refundaba (...) aprobé por la lealtad con nuestro gobierno. Este texto, el que yo he ayudado a redactar, en el que hemos estado planteando nuestras posiciones con mucha serenidad y respeto, es un texto que considero es un mal proyecto.

Ahora por convicción uno tiene que analizar cuál va a ser su conducta al final de este periodo, que termina ya en un par de días más. Entonces lo que he dicho y lo mantengo es que lo que está escrito hoy día me parece un mal proyecto y que nosotros, los socialistas especialmente, la Unión por Chile, vamos a reflexionar en estos días para ver cuál va a ser nuestra posición definitiva y vamos a votar de acuerdo a nuestras convicciones.

POPULISMO REPUBLICANO

Sergio Campos: Hay una declaración bien extensa de los magistrados y magistradas, la Asociación de Magistrados de Chile, que con respecto al proyecto que se está elaborando dicen que hay notables deficiencias técnicas y conceptuales y se pierde la independencia del Poder Judicial en la nueva Constitución. ¿Usted coincide con ese juicio o le parece que es exagerado?

Coincidimos con el juicio de los magistrados. También la Corte Suprema expresó sus apreciaciones respecto de esta materia. Efectivamente, yo creo que el texto elaborado por la derecha actúa desde una filosofía de la desconfianza en la capacidad de la justicia chilena para cumplir sus funciones. Y allí están entonces todos estos comités asesores que se instalaron prácticamente supra fiscalía territorial para delitos de alta connotación pública. Es decir, hay instrumentos jurídicos y constitucionales que restringen la capacidad de que nuestra justicia efectivamente sea independiente. Eso es así, yo lo comparto.

Sergio Campos: Quería preguntarle sobre la inmigración. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un consenso, digamos, que tenemos una franja de inmigrantes en nuestro país que han provocado muchos problemas y se está pidiendo a través de la Constitución que se establezca la expulsión inmediata de aquellos que estén implicados en delitos. ¿Cuál es la discrepancia ahí?

Yo creo que ese concepto establecido constitucionalmente por la derecha es un concepto engañoso. Es cierto que tenemos un problema de control efectivo de la inmigración, que es un fenómeno planetario. El tema está en que lo que se ha probado establece un principio inaplicable porque usted, sin negociación, sin acuerdo sustantivo con los países de origen, sin respeto de las normas internacionales, digo, es inviable poder hacer efectiva esta norma.

Yo siento que en esta norma se expresa con mucha profundidad el populismo constitucional de la derecha y particularmente del republicano. Ellos engañosamente le dicen a la gente, mire, nosotros vamos a sacar de inmediato a todos los inmigrantes ilegales. Y eso no es efectivo porque no es posible. Bajo ningún concepto es posible realizar una política de esa naturaleza y aún más grave es la no aplicación de las normas internacionales que rigen esta materia. Chile no puede ser un paria internacional a través de estas normas que son de verdad regresivas y absolutamente autoritarias.

¿TERCERA POSIBILIDAD?

Verónica Franco: Consejero Köhler, así como usted aprobó la vez anterior, nos contaba recién, imagino que pensando en mejorar el proyecto de Constitución que se elaboró en ese momento, ¿por qué no votar a favor ahora pensando en mejorarlo en el Congreso? Y seguido, si gana el En contra, ¿se cierra el proceso constituyente a su juicio? ¿Ya no hay tercera posibilidad?

Mi opinión al respecto es que el acuerdo de enero del 23 estableció este segundo momento constitucional como el propósito de cerrar definitivamente el tema constitucional. Y yo siento que la ciudadanía chilena está cansada, no solo desafectada, también cansada de esta discusión constitucional que nunca termina. De tal manera que personalmente soy de la opinión de que si el resultado final del plebiscito del 17 diciembre es un rechazo a este texto constitucional, debe cerrarse definitivamente la cuestión constitucional porque si no lo hacemos vamos a correr el riesgo de mantener en tensión al país durante décadas. Y eso efectivamente afecta la gobernabilidad, afecta la estabilidad política del país, polariza.

Yo creo que Chile necesita precisamente lo contrario, estabilidad, justicia social, condiciones mínimas, y que todas las expresiones políticas, sociales, territoriales tengan espacio para expresarse de manera democrática.