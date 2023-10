Consejero UDI culpa a la izquierda por falta de acuerdos: "Quieren que este proceso fracase"

El consejero constitucional Edmundo Eluchans (UDI) aseguró que los partidos de izquierda tienen la mayor responsabilidad en que no se hayan logrado acuerdos en algunas materias y dijo que es probable que busquen que el proceso fracase.

En la jornada en que el Consejo Constitucional votará las más de 200 observaciones emanadas de la Comisión Experta, Eluchans aseguró que "creemos, sin embargo, que todavía podríamos haber llegado más lejos, haber alcanzado mayores acuerdos. No estamos como algunos piensan mañosamente ante una propuesta partisana o identitaria".

"Sin embargo, creo que a propósito de esto de la porfía para llegar a acuerdos, la izquierda o las izquierdas tienen mucho más responsabilidades que las bancadas de derecha", sentenció.

"Todo esto es muy sorprendente y parece no tener explicación, a menos que ella sea que se quiere que este proceso fracase y entonces a los partidarios y adherentes se les quiere transmitir que esta es una Constitución mala, que no avanza conforme a sus expectativas", añadió el exdiputado.

Desde el oficialismo, Alejandro Kohler (PS) respondió que "a propósito de mayorías y de responsabilidades, fue precisamente José Antonio Kast quien ha estado constantemente monitoreando la conducta de sus consejeros y consejeras, incluyendo a Chile Vamos. Hoy día quiero hacer un llamado para que los consejeros y consejeras de la derecha se liberen de ese monitoreo y actúen en conciencia".

Mientras tanto, Alihuén Antileo, representante de los pueblos originarios, sostuvo que "no puedo sino recomendar a los pueblos indígenas de Arica a Punta Arenas, a los 11 pueblos reconocidos por ley, de que esta propuesta constitucional no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile, ya que no nos incluye".